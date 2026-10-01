Сибига назвал варианты перемирия с Россией: к чему готова Украина

Андрей Сибига / © МИД Украины

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Украина открыта к нескольким вариантам прекращения огня с Россией, среди которых энергетическое, продовольственное в Черном море, а также безусловное перемирие вдоль нынешней линии фронта.

Об этом в ходе общения с журналистами сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент ТСН.

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Сибига о перемирии с Россией: какие форматы предлагают Украине

По словам главы МИД, сейчас рассматривают четыре основных предложения по перемирию от международных партнеров.

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«Самое широкое — предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль. Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании, как это все должно происходить», — отметил Сибига.

Украина настаивает на комплексном подходе и согласится на энергетическое и Черноморское перемирие только вместе. По словам министра, это должно означать полную остановку ударов по всем энергообъектам и портовой инфраструктуре.

Еще две схожие инициативы касаются продовольственной безопасности в Черном море. Первую из них выразила Турция, а вторую — Египет, существенно зависящий от поставок украинского и российского зерна. Четвертый вариант, касающийся энергетического перемирия, предложили США — его обсуждали во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства предположил, что прекращение огня может стать одним из итогов прямого диалога на самом высоком уровне.

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«Вообще мы считаем, что встреча президента Зеленского и Путина — одним из результатов могло бы быть как раз перемирие. Мы готовы к разным форматам перемирия, в том числе и безусловного по линии сейчас столкновения. Мы все это передали, и американцы приняли и тоже работают на этом треке», — подчеркнул Сибига.

Перемирие Украины с РФ — последние новости

Напомним, вопрос энергетического перемирия стал ключевым в новых мирных инициативах США, однако позиция России остается главным препятствием.

Ранее диктатор Путин заявил об отказе останавливать обстрелы гражданской и портовой инфраструктуры Украины в обмен на прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также Путин выразил желание как можно быстрее завершить боевые действия в Украине путем переговоров, однако среди ключевых требований Москва продолжает оставлять ее «нейтральный статус».

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Ранее Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины и заявил, что Россия якобы была вынуждена взяться за оружие.

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