Сибига тоже не поедет: в МИД Украины сделали важное заявление о конференции в Гданьске

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

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Конференция по восстановлению Украины (URC) в Гданьске пройдет без личного участия главы МИД Андрея Сибиги. Такой формат ведомство объяснило стремлением избежать излишней политизации мероприятия. Главная цель Украины — добиться конкретных результатов в области восстановления и безопасности.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в МИД Украины.

В ведомстве пояснили, что формат конференции в Гданьске не требует обязательного участия Сибиги, поскольку акцент мероприятия смещен с дипломатической сферы на экономическую, сферу безопасности, инфраструктуру и гуманитарную сферу.

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«Мероприятия URC в Гданьске в этом году не требуют обязательного личного присутствия министра иностранных дел. Точно так же, как и со стороны Польши, акцент делается не на министре иностранных дел и дипломатической составляющей, а на правительственных, экономических, связанных с безопасностью, инфраструктурных, гуманитарных, деловых и других аспектах, которым посвящена конференция», — сообщили в украинском МИД.

В то же время там подчеркнули, что дипломатический корпус принимает активное участие в этом процессе: МИД и департамент экономической дипломатии в течение длительного времени совместно с правительством готовили содержательную программу мероприятия, обеспечивая организационное сопровождение переговоров и соглашений.

«Проделана большая работа, и мы рассчитываем на значительные результаты», — добавили в учреждении.

Там указали, что украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, что соответствует самому высокому правительственному уровню представительства.

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В МИД подчеркнули, что приоритетом является избежание излишней политизации и переход к практической реализации задач.

«Наша цель — избежать ненужной политизации этого международного мероприятия, сосредоточиться на прагматике и конкретных решениях в поддержку Украины и украинцев в условиях, когда это особенно необходимо, на пятом году полномасштабной агрессии РФ», — отметили в ведомстве.

Там заявили, что ожидают, что конференция станет успешным примером сотрудничества Украины, Польши и международных партнеров, и выразили благодарность польской стороне за соорганизацию.

Зеленского не будет на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске — что известно

Напомним, накануне стало известно, что украинскую делегацию на конференции по восстановлению Украины в Гданьске возглавит Свириденко вместо президента Владимира Зеленского. В состав делегации войдут представители власти, бизнеса и общественности. Главная задача — достичь договоренностей по укреплению обороны и экономики, в частности подписать соглашения о поддержке украинской энергетики.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно оценил решение об участии Свириденко в конференции в Гданьске вместо Зеленского, назвав это шагом к деэскалации на фоне недавней напряженности между лидерами государств. Туск подчеркнул, что такой формат представительства позволит провести мероприятие в более спокойной и конструктивной обстановке.

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