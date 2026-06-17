Сибига сделал заявление о мирных переговорах с Россией и позиции США: "Терпение на исходе"

Андрей Сибига / © МИД Украины

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в ходе заседания G7 партнеры поддержали нашу страну. Также он подчеркнул, что без США невозможно добиться справедливого мира для Украины.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.

О чем говорили на заседании G7

«Мы используем каждый шанс, каждую встречу, чтобы добиться справедливого мира. Первый вывод по итогам встреч — изменилось отношение к оценке ситуации в России, к оценке наших мирных усилий. Могу точно сказать вам, что за столом сидели единомышленники. Единственным препятствием для мира сегодня является Россия. Второе — это поддержка Украины в виде обязательств по ПВО и поддержка нашей энергетической инфраструктуры. Третье — это давление на Россию. Сегодня было объявлено о двух пакетах санкций со стороны Великобритании и Канады. Мы приветствуем слова президента Трампа о санкциях против РФ после стабилизации ситуации в Ормузском проливе», — сказал Сибига.

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Что известно о мирных инициативах

Он добавил, что некоторые страны готовы помочь Украине с ПВО, однако пока не раскрыл подробности.

Сибига отметил, что иностранные партнеры согласны с позицией Украины относительно оценки ситуации на поле боя.

«Сегодня сесть за стол переговоров для России — это их шанс удержать ситуацию под контролем в своей стране. Но это будет сложно, учитывая то, что происходит на поле боя. Сейчас преимущество России в численности личного состава на поле боя — это уже не преимущество», — сказал министр.

Сибига добавил, что без США достичь справедливого мира для Украины нереально.

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Он добавил, что за закрытыми дверями «звучали новые вещи».

«Мне кажется, что у наших партнеров заканчивается терпение. Мне кажется, что у США есть предел терпения в отношении этих манипуляций со стороны РФ и отклонения мирных усилий. У Украины есть реалистичные предложения. Мы готовы к перемирию и завершению войны, имея армию, оборонку и твердую поддержку наших союзников», — сказал Андрей Сибига.

Как пишет Telegraph, на фоне растущих потерь на фронте и экономических трудностей Москва, вероятно, упустила шанс завершить войну на более выгодных для себя условиях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В США И ЕВРОПЕ ТЕРПЕНИЕ НА ИСЧЕРПАНИИ! Тайные договоренности Зеленского и Трампа! | ТСН 22:00 16 июня

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