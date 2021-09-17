"Сидел, а голова падала": львовянин рассказал о приезде пьяного медбрата на вызов к ребенку

Руководство медика предполагает, что он пил уже во время смены.

Во Львове на вызов к ребенку приехал пьяный медик скорой помощи.

О деталях происшествия узнали журналисты ТСН.

Около полуночи родители 16-летней дочери вызвали скорую. Когда врачи зашли в квартиру отец сразу заметил, что медбрат нетрезв. На пьяного работника скорой он пожаловался на 103 и вызвал полицию. Копы показали, что медбрат действительно нетрезв. За это на него составили протокол.

Также читайте Алкоголь в крови в 13 раз превышал норму: в Ровенской области нетрезвый водитель влетел в стадо коров

«Я сразу услышал запах алкоголя, думаю ну может показалось, но когда он начал идти в доме шатаясь, споткнулся и присел на колено. Он сидел у него голова падала», — рассказывает львовянин Николай о приезде медика.

Ни медбрат, ни его напарница с журналистами общаться не хотят. А вот руководитель скорой говорит, за пьянство на работе его уволят.

«Каждый работник центра перед заступлением на смену проходит медицинский осмотр. Есть ситуация такова, что это скорее всего употребление алкоголя во время смены», — предполагает руководитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Васько.

Новости Украины: львовский медик приехал на вызов пьяным

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку