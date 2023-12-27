"Сидели с фонариками и ждали": проводница и пассажиры рассказали о моменте удара РФ по вокзалу в Херсоне

Оккупационная армия России вечером 26 декабря обстреляла железнодорожный вокзал в Херсоне и подвижной состав "Укрзализныци". В момент атаки на вокзале находились около 140 человек. В результате обстрела погиб полицейский, который помогал эвакуировать людей. Еще двоих полицейских госпитализировали с осколочными ранениями.

Пассажиров, которые вчера должны были ехать поездом из Херсона в Киев, эвакуировали в Николаев. Из Николаева другим эвакуационным поездом они прибыли в Киев – в 7:20 по графику, несмотря ни на что. В четырех вагонах ехали пассажиры, эвакуированные из Херсона. На перроне вокзала дежурят чрезвычайники и медики, готовые в случае необходимости оказать людям помощь.

Проводница поезда Херсон-Киев госпожа Жанна и пассажиры в эфире "Сніданку з 1+1" рассказали о моменте атаки оккупантов.

"Мы были в вагонах, когда начался обстрел. Начальник поезда позвонил и сказал иди в укрытие. Первый взрыв мы услышали, когда зашли в вокзал. Прилетело" где-то за вагонами. Потом все быстро пошли в укрытие. И только мы зашли, начался ужас, обстрелы. Все люди сидели и тихонько ждали. Посыпалось даже все в подвале. Но все это пережили", — рассказала Жанна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сніданок з 1+1 Онлайн! за 27 декабря

Женщина также добавила, что все вагоны поезда, в котором она должна была ехать с пассажирами в Киев, разрушены.

"Даже не знаю, подлежат ли они ремонту", — отметила она.

Александр, который также должен был ехать поездом, по которому ударили россияне, в Киев, рассказал, что взрывы начались, как только он зашел на вокзал.

Корреспондентка ТСН и пассажир поезда Херсон-Киев Александр

"Я только зашел на вокзал, как начались взрывы. Я сразу с первым взрывом зашел на вокзал. А потом военные сказали быстро идти в укрытие и мы (пассажиры – ред.) побежали в подземное убежище. Затем исчез свет, мы сидели с фонариками и ждали. Через некоторое время сказали, что будем ехать автобусами на Николаев. В Николаеве на вокзале уже были готовы вагоны. На утро нам принесли завтрак – кутю и пюре, салат, мясо. Очень приятно, что заботились волонтеры. Доехали и все счастливы, что живы", — поделился он.

Как рассказала корреспондентка ТСН, на одной из промежуточных станций поезд с херсонцами перехватил Food Train "Укрзализныци" – 320 порций еды, включая наборы для детей, были перегружены на поезд, чтобы пассажиры смогли позавтракать перед прибытием в Киев.

Ранее мы писали, что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанта полиции.

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