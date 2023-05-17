"Сидели спинами в телефонах, а потом разбежались": детали жуткой гибели 4-летней Леры на батуте в Николаеве

В семье, где произошла трагедия, говорят, что персонал аттракциона не позволял матери даже ступить на батут.

Стали известны новые подробности ужасной трагедии, произошедшей на днях в Николаеве. Напомним, в этом городе на батуте при загадочных обстоятельствах погибла 4-летняя Валерия – ее нашли задушенной в петле этого аттракциона.

Журналист ТСН.ua разыскал Наталью Кучинскую — женщину, которая вскоре должна была стать крестной для этой девочки. Она рассказала неизвестные подробности трагедии, которая всколыхнула всю страну.

"Около батута было три девушки-сотрудницы, которые должны были наблюдать за детьми. Но вместо этого они сидели спинами к батуту, просматривая что-то в своих телефонах, — рассказала ТСН.ua Наталья Кучинская. — Лерочка подбежала к Ане (мать девочки) попить водички. До этого Аня сама хотела подойти к ребенку, чтобы напоить, но ей не разрешили. Ребенок подбежал к маме, попил водички… Они уже собирались идти домой, но Лерочка попросила разрешить попрыгать еще 3 минутки …Забежала на батут, забежала в "слепую" зону, из-за чего Аня не смогла ее увидеть. Могу сказать, что Аня очень внимательная мама, постоянно держала Леру в поле зрения, но горка с петлями на батуте перекрывала обзор. Даже представить не могу, как все это могло произойти. Не можем выстроить версию, как все произошло, из-за чего она зацепилась и повисла, не достав ножками до самого батута…".

О самом трагическом моменте Наталья рассказала нам так: "Когда Анне у батута отдали девочку в руки, она подумала, что ребенок потерял сознание от жары. Начали делать Лере искусственное дыхание, массаж сердца, брызгать водой. Говорят, что персонал батута, после того, как передал девочку в руки, весь разбежался. Медпункта на территории тоже не было. Какой-то мужчина побежал к врачам – недалеко располагалась стоматология. Врачи осмотрели ребенка, дали понюхать нашатырный спирт, посветили в глаза. Когда приехала скорая, то констатировали смерть".

На вопрос о том, какого наказания потребует Анна для владельцев и работниц батута, Наталья ответила нам так:

"Анна в эти дни была в таком состоянии, что не способна об этом думать. Вчера были похороны, это был очень тяжелый день, мы его провели на таблетках. Вообще не представляла, как это можно пережить…".

К этому Наталья добавила, что правдива информация, что в начале мая умер отец детей Анны.

"Все эти годы они не жили вместе. Он их бросил, когда Лерочке был 1 месяц. Анна сама заботилась о детях, все тянула на себе", — говорит женщина.

Резюмируя, Наталья, рассказала о погибшем ребенке следующее: "Это очень солнечный ребенок. Был. Для своего возраста Лера была очень взрослой. Очень воспитанной, спокойной, сознательной. Ходила вместе с братиком в садик, даже выполняла какие-то его задания…"

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд арестовал на два месяца владелицу аттракциона.

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