Сидят в затопленных домах на столах, но отказываются от эвакуации: Прикарпатье накрыла большая вода

Люди рассказывают, что водная прибывала на глазах и каждые 15 минут поднималась до 50 сантиметров.

Прикарпатье снова затопило, вода залила 600 домов и огородов. Больше всего страдает Коломыйский район. Высокая вода – следствие несильных, но длительных дождей. Местные реки вышли из берегов, кое-где вода поднялась на полтора метра. Из подтопленных районов уже эвакуируют людей, говорится в ТСН.

Дождь не прекращается со вчерашнего вечера, но ливня, как такового не было, но этого хватило, чтобы затопить несколько сел. От недавних дождей земля была слишком влажной, нынешние осадки не успевают впитывать. Потоки воды пошли с гор и всю беду натворили маленькие ручейки, которые превратились в реки, вышли из берегов на поля, людские дворы, огороды и заливали дороги.

Вода прибывала прямо на глазах и в селе Мишин Коломыйского района затопила центральную дорогу. “Очень стремительно, через час буквально поднялась. Еще час 12 были на мосту, и потом через каждые 15 минут говорили, что еще на полметра поднимается”, — рассказывают местные.

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“Порвало дамбу, воды ушли с гор – Рунгуры, Слобода, Марковка, Сопов – оттуда воды из гор сильно пошли. Вырубили леса”, — добавляют люди.

Критическая ситуация, по словам спасателей, именно в Коломыйском районе. Здесь в воде почти пол тысячи человеческих дворов. Кое-где вода поднялась на полтора метра и отсюда нужно эвакуировать с полсотни человек. Спасателям помогают полицейские. Где на лодках, а где прямо на руках выносят из затопленных домов детей и пожилых людей. “У меня все затопило. Так (показывает по грудь – ред) где-то вода. Поеду к сестре”, – говорит одна из спасенных.

Однако есть и те, кто от эвакуации отказываются. селяне надеются, что вода скоро начнет спадать и не хотят бросать дома. “В первом доме есть женщина, но она отказывается. Но у нее по стол вода... Сидит на столе просто”, — рассказывают спасатели.

К этой минуте вода действительно уже не поднимается. Однако спасатели предостерегают людей не пренебрегать безопасностью, ведь дожди не утихают. Когда вода уйдет – будет зависеть от погоды, но в ближайшее время синоптики обещают новые дожди. Опасаются, что из берегов выйдут и большие реки и есть угроза востока с гор селевых потоков.

Лишь когда большая вода пойдет на убыль, спасатели начнут помпами откачивать из подвалов воду, будут проверять колодцы, не загрязнены ли. А пока призывают людей эвакуироваться и не порадовать себя опасностью.

Напомним, вчерашнее ненастье в Украине синоптики называют типичным летним явлением. Грозы и молнии связаны с летней жарой. Накануне в Николаеве зафиксировали температурный рекорд Украины за всю историю наблюдений. Воздух в городе прогрелся до 40 градусов. Потому дожди, грозы и шквальный ветер будут и на выходных. Метеорологи сегодня объявили первый уровень опасности в южных, центральных и восточных областях. Начало следующей недели побалует украинцев прохладой, с запада к нам придет атмосферный фронт, который позволит отдохнуть от жары. В ближайшие три дня кратковременный дождь с грозой, температура воздуха по всей стране 20-28, на юге до 33 градусов. А в понедельник и вторник в западных и северных областях – 19-25, на юге до 30 тепла”, – рассказывает синоптик Диана Кривобок.

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