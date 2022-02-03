Сигнал для Путина: США и страны-партнеры передислоцируют свои войска на восточный фланг Альянса

Америка опрокидывает своих военных в Европу.

США и европейские партнеры из НАТО передислоцируют свои войска на восточный фланг Альянса, чтобы послать сигнал российскому президенту Владимиру Путину о своей солидарности и готовности к решительному ответу. Между тем в Международном валютном фонде объявили о готовности кредитовать не только Украину, но и другие европейские страны, которые могут пострадать от введения антироссийских санкций.

Детальнее — в сюжете ТСН.Ранок за 3 февраля.

Соединенные Штаты Америки больше не используют эпитет неизбежный, говоря о возможности российского наступления на Украину. Представительница Белого дома Джен Псаки официально объяснила: слово закрепительное, потому что им точно не известны планы Кремля. Но около трех тысяч своих военных Соединенные Штаты уже перебрасываются в Европу для усиления Польши, Германии и Румынии. Передислокацию готовят другие союзники по НАТО.

"Великобритания, Франция, Испания, Дания, Нидерланды также объявили об их намерениях развернуть дополнительные силы для усиления восточного фланга. Это отражает наши мощные возможности и нашу возможность размещать их в Европе. Но все это согласуется с партнерами по НАТО", — подчеркнула Псаки.

США и европейские партнеры по НАТО передислоцируют свои войска на восточный фланг

В Польше усиление своей границы приветствовали. В Варшаве это назвали жестом солидарности и четким сигналом для России. А вот власти Венгрии посылают Москве противоположные сигналы: тамошний министр обороны заявил, что НАТовское подкрепление им не нужно. Кроме того, венгерский премьер Виктор Орбан, который на днях ездил во Владимир Путин договариваться об увеличении поставок газа, высказывался там за сближение позиций НАТО и России.

Евросоюз на этой неделе завершит согласование антироссийского санкционного пакета, активизируемого в случае вторжения. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: у них 700 миллиардов долларов, чтобы кредитовать европейские страны, которые пострадают от санкций. Ведь, например, отключение России от системы банковских переводов SWIFT повлияет на все экономики, пострадавшие за времена пандемии. Кроме того, предоставить ссуду Киеву.

"У нас есть текущая программа с Украиной и 2,2 миллиарда долларов, которые мы можем по ней предоставить Украине с настоящего момента до июня. Украина действовала ответственно и увеличила резервы", — говорит директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Президент США Джо Байден накануне говорил по телефону со своим французским коллегой. Эмануэль Макрон заверил: он готов в ближайшие дни к переговорам с Путиным, если ситуация этого потребует.

После посещения Киева с главой Кремля пообщался по телефону и британский премьер Борис Джонсон. "Ситуация очень опасна. Задача Соединенного Королевства возглавить мероприятие в объединении важнейших стран для создания пакета экономических санкций, которые удержат президента Путина от того, что, по моему мнению, будет катастрофическим просчетом", — подчеркнул Джонсон.

Впрочем, готов ли Путин прислушаться к кому-то из европейских лидеров, непонятно. Заместитель российского постпреда в ООН озвучил позицию Кремля: усилия британского премьера он назвал совершенно беспорядочными, а британскую дипломатию – тратой времени.