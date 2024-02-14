Сигналы от нового главкома ВСУ: что сказал Сырский в большом интервью

Кто-то им восхищается, некоторые критикуют, а другие просто ожидают от него победы. О нем ходит много сплетен и существует много вошедших в историю фактов. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский – человек не очень публичный, но за несколько дней до назначения на новую должность дал основательное интервью журналистам.

О том, что думает новый главком ВСУ о новом этапе войны, потребностях Украины и условиях для окончания войны, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.ua.

Александр Сырский пообщался с журналистами немецкого телеканала ZDF. Там признаются, что ответа ждали несколько недель, записывались на фронте, но где именно — из соображений безопасности не уточняют.

Новый этап войны

Сырский заявляет, что Украина вошла в новый этап войны.

"Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции", – сказал он.

Ситуация на фронте, признается Сырский, очень тяжелая, неприятель каждый день наступает сразу на нескольких направлениях.

“Ситуация на фронте довольно напряженная и характеризуется ежедневными наступательными действиями противника по нескольким направлениям фактически по всей полосе ответственности моей группировки. Особенно такие напряженные бои идут на Купянском направлении, где противник поставил любой ценой захватить Купянск, и ежедневно с утра до глубокой ночи штурмует наши позиции”, — рассказал нынешний главком ВСУ.

Сигналы от нового главкома

Первые сигналы от Александра Сырского заключаются в том, что Украина перешла от наступательных действий к ведению оборонной операции, цель которой – истощить противника и нанести максимальные потери. Для этого нужно оружие.

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Таким образом, главнокомандующий намекнул западной аудитории, что для оборонной кампании нужно достаточное количество боеприпасов, а особенно дальнобойных ракет, чтобы наносить удары по вражеским тылам и выдавливать логистику оккупантов.

“Интервью проходит на фоне Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и европейского турне президента Украины Владимира Зеленского, которое вскоре может состояться. Как раз под это идет интервью с главнокомандующим о наших потребностях, о происходящем на фронте, как может развиваться ситуация, прогнозы”, — заметил военный эксперт Александр Мусиенко.

Сколько украинцы еще выдержат

Журналисты задали Сырскому самый актуальный вопрос — поддерживает ли украинский народ войну и есть ли у нас силы продолжать ее вести.

"Я уже это много раз отмечал, у нас хватает силы духа и вдохновения, мы не можем покинуть нашу территорию под ногой оккупанта, но нам нужна помощь и поддержка", — ответил он.

Сырский слегка приоткрыл занавес, как украинские военные держат оборону, даже не имея всего необходимого.

"Цель нашей операции — истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержание подготовленных рубежей обороны", — сказал он.

Глобальное наступление России

Украинским военным большой ценой удается сдерживать врага. Купянск россияне захватить все еще не могут, хотя пытаются сделать это уже несколько месяцев подряд, ведь именно столько длится повторное глобальное наступление россиян.

"Враг штурмует наши позиции, уже 4 месяца как противник начал глобальное наступление, он длится от 3 октября и выходит, что вот он уже 4 месяца ведет наступление высокой интенсивностью", — отметил главком.

Условия для окончания войны

Сырский признался, что сразу после полномасштабного наступления россиян, то есть открытой войны, понял – это надолго, но отмечает, что она закончится, и называет условия для этого.

“Вы знаете, это происходит и основывается на том, что мы ее должны закончить и закончить с выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, иного выхода у нас нет. А это значит, что все общество должно сплотиться вокруг общего дела – победы. Надо напрячься всем. Нет внешней помощи – нужно наладить производство непосредственно здесь, у нас в Украине. Этот процесс запущен, нужно наращивать объемы производства, потому что мы в первую очередь должны рассчитывать на собственные силы, а не только на партнеров”, — сказал он.

Особый акцент новый главком делает на дронах.

"Мы сейчас наблюдаем, как дроны выходят, и их роль увеличивается с каждым днем. Увеличивается, потому что увеличивается количество использования дронов с обеих сторон. И когда мы смотрим на экраны поля боя, фактически сейчас на каждом звене военного управления каждый командир видит картинку поля боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную частицу из блиндажа или наблюдательного пункта, то он видит и весь процесс боевых действий. Эта война существенно увеличивает значение технологического процесса в Вооруженных Силах. Мы уже видим и это для нас не новость использования наземных роботизированных платформ, которые управляются дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военных”, — подчеркнул он.

Слухи о Сырском

Сырский развеял самые громкие слухи, которые распространил ряд изданий, утверждая, что Сырского военные якобы называют "мясником", не жалеющим людей.

“Главная наша задача и ценность – это жизнь нашего солдата и офицера в тех боевых подразделениях, которые выполняют непосредственно боевые задания. Мы не можем позволить себе такое отношение, как российские начальники, где они используют практику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу смерть всего личного состава. А для них ценность жизни солдата равна нулю. Их потери, особенно у погибших, в 7-8 раз по последним данным преобладают наши потери”, — сказал он.

Когда закончится война

Сырский ответил и на главный вопрос: когда закончится война и есть ли перспектива на мир?

Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом заключается перспектива. Устойчивости и силы духа нам хватает, нам не хватает поддержки боеприпасов и техники”, — отметил он.

При этом нынешний главка ВСУ подчеркнул, что направляет весь свой опыт на обеспечение максимально эффективной реализации возможностей наших военных для достижения победы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Другого выхода у нас нет!" СЫРСКИЙ развенчивает мифы! Когда конец войны?!"

Напомним, в вечернем обращении 8 февраля президент Владимир Зеленский сообщил о назначении новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского. На официальном сайте главы государства появился указ.

Перед этим президент отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Указ об этом также появился на сайте Зеленского.

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