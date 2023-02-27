Сигналы Украине и миру: Корсунский рассказал, что означают визит Байдена в Киев и его речь в Польше

Речи главы Белого дома в Киеве и Польше зафиксировали, что Соединенные Штаты являются страной номер один, говорит дипломат.

Визит американского президента Джо Байдена в Украину – чрезвычайно мощный шаг, убежден Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

В интервью ТСН.ua он отметил, что американцы еще раз продемонстрировали, что они действительно есть сверхдержавой и что они способны планировать и осуществлять очень серьезные операции.

"Приезд Байдена в страну, которая находится в состоянии войны, не простая процедура. Я представляю, сколько усилий было положено для того, чтобы все это произошло. Речь главы Белого дома в Киеве и Польше зафиксировали то, что Соединенные Штаты являются страной номер один, что они имеют четкую позицию, опирающуюся на принципы, правила, чувство человеческого отношения к страданиям людей", — сказал он.

В то же время обращение Путина к Федеральному собранию ряд экспертов сравнивают со съездами ЦК КПСС и брежневской речью. "В обращении Путина нет никакого смысла", — убежден Сергей Корсунский.

Он также отметил, что даже до Путина уже начинает доходить, какую невероятную ошибку он совершил.

"Фиксация позиции США во время визита Байдена, очень слабое выступление "параноика" и последующее появление позиции Китая — вот три так называемых центра силы. Когда-то Россия претендовала на то, чтобы быть стороной такого геополитического треугольника. Сегодня это уже в прошлом. Так что все страны зафиксировали свои позиции, наиболее эффективно это можно было сделать, находясь, в буквальном смысле, на поле боя. Я думаю, что Соединенные Штаты сформировали свою переговорную позицию для следующих шагов.Такую переговорную позицию теперь формирует Китай. Ван И в Москве с мирным заявлением, и запланированный визит Лукашенко в Кремль. И, конечно же, ожидают контакт Си Дзиньпиня с Путиным. Это формирование переговорной позиции Китая. В России такой позиции нет, потому что никто вести с ней переговоры не собирается", – убежден Корсунский.

Напомним, 20 февраля Джо Байден прибыл в Украину с необъявленным визитом . Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что визит Байдена чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что визит американского лидера Джо Байдена в Киев – это "точка на политическом карьерном движении" диктатора РФ Владимира Путина.

На следующий день, 21 февраля, Байден выступил с речью в Польше. По словам бывшего президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы, выступление американского президента в Варшаве — "большая шахматная партия, на которую можно смотреть по-разному".

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