Сила любви во время войны: в Украине свадебный бум

Для регистрации брака сейчас не нужно ждать месяц, это можно сделать изо дня в день. А если у командира воинской части или главного врача есть полномочия, то женить молодоженов могут и на фронте, и в больнице, говорится в ТСН.

В отпуске со службы Андрей не теряя времени, со своей невестой Настей решили пожениться. «Пришло время уже, чтобы сделать, как говорят наши отношения на вечность. Я уже второй раз жду Андрея из армии и это лучший момент для нашей женитьбы», — говорит пара.

Они вместе уже три года. В прошлом году на свадьбе друга парень сделал Насте предложение. Свадьбу планировали на июль, но из-за большой войны, развязанной Россией, пришлось на немного отложить. Теперь у них впереди еще целую неделю, чтобы собраться вместе. А потом Андрей возвращается защищать Украину.

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За последние пять месяцев официальных семей в Украине стало почти на 10 тысяч больше. Это почти на пол тысячи больше, чем в прошлом году, во время карантина. Половина из них – это военные. Женятся украинцы даже под пулями. Если у команира воинской части есть полномочия, то он самостоятельно может составить акт. Даже когда присутствует только кто-то один из пары. Также могут женить онлайн и в отделах регистрации. И, говорят, сейчас это очень популярно.

«Формируют заявление у командира, передают второму супругу, тот второй из супругов обращается в отдел ДРАЦС. Подаёт заявление. Изо дня в день мы их регистрируем и уже проводим церемонию хотя бы через видеосвязь», — говорят в учреждении.

Влюбленные не хотят откладывать женитьбу на потом и ждать более удобного времени. Говорят – жить надо уже. «Подтолкнуло наверняка то, что сейчас очень тяжелое состояние у людей и нужно держаться всем вместе. Я думаю, что чем больше семей зарегистрированных будет, тем лучше», — говорят работники отдела регистрации актов гражданского состояния.

Тем более что сейчас даже не нужно ждать месяц со дня подачи заявления. Хочешь – женись. «Семейный кодекс предусматривает, что если есть угроза жизни одного из невест, брак может регистрироваться в день подачи заявления. Учитывая военное положение, такая угроза сегодня есть. Эта угроза существует каждому человеку», — добавляю в ДРАЦСе.

Почти половина украинцев сейчас заключает брак именно так. Юрий и Лариса вместе уже более двух десятков лет, имеют детей и внуков, а официальность своим отношениям решились добавить только сейчас. «Мы планировали, не получалось. Были разные дела в жизни, а это уже пришлось, как говорится. Созрели. Какие были чувства, таковы они, и такими останутся на многие годы», — утверждает пара.

Юрий – доброволец. Пока формируется батальон, он проходит военную подготовку. И очень хочет, чтобы его домой с победой ждала официальная любимая жена. «Страну свою нужно защищать и любить, потому что здесь дети, внуки», – говорит мужчина.

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