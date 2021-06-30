Выкармливает котят: в Умани у стерилизованной собаки из-за материнского инстинкта появилось молоко

Неожиданно у собаки, которая никогда не имела собственных детенышей, появилось молоко.

Фразеологизм "Как кот с собакой", означающий вражду, больше не актуален! В Умани двухлетняя собака выкармливает троих котят, которых биологическая мама бросила на десятый день жизни.

У стерилизованной собаки даже появилось молоко, 29 июня говорится в сюжете ТСН 19:30.

Уход за четвероногими девятилетняя Настя делит поровну со своей мамой. И когда кошка впервые серьезно загуляла, девочка приготовилась к искусственному вскармливанию котят. Но неожиданно для всех котят под опеку взяла собака.

В хозяйстве Федоровичей — две собаки и трое котов, все с улицы, и именно у Майны ме выдержало сердце от созерцания сиротства. Хотя в доме она — самая суровая четырехлапая.



"У нее тогда еще молока не было, а потом смотрю, она их облизывает. Начала у них лежать, вылизывать, а затем у нее появилось молоко", — рассказывает Анна Федорович.

Ветврач Анна Пархомюк, которая осматривала котят и их названную маму, впервые увидела лактацию у стерелизованной собаки.

По ее словам, котята не понимают, что их Майна — другое животное, а вскармливание котят собакой на здоровье малышей совсем не скажется



"Молоко кошки и собаки отличается по составу, но они приближены. Если котят кормить коровьим или козьим молоком, могут быть проблемы с желудком, но собачье наиболее подходит", — отмечает врач.



А вот на характер воспитание кошек мамой-собакой таки может повлиять. Эти котята уже не будут воспринимать враждебно других собак, если только позже не столкнутся с собачьей агрессией.



Собака приняла котят из-за сильного материнского инстинкта, говорит ветликарка. А вот причин, почему кошка покинула детенышей, может быть множество, в том числе осознание несостоятельности их прокормить.

Новости Украины: в Умани стерилизованный собака выкармливает трех котят

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