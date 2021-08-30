Сильнее смертоносной Катрины: ураган Ида продвигается в глубь континента и оставляет за собой наводнения и разрушения

Сильнее смертоносной Катрины: ураган Ида продвигается в глубь континента и оставляет за собой наводнения и разрушения

Джо Байден уже назвал ураган чрезвычайной катастрофой

Один человек погиб и более миллиона остались без электричества из-за одного из сильнейших ураганов, доходивший до побережья Соединенных Штатов — Иду. Натиска ливня и ветра не выдерживают дамбы. В опасности до сих пор — сотни людей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

«Ближайшие сутки — самые опасные. Ида — это ураган четвертой категории, она движется континентом на скорости 240 километров в час», — сообщает губернатор Луизианы Джон Эдвардс.

Она мощнее даже за Катрину, ужасную стихии, что ударила эту же Луизиану и окружающие штаты в 2005, самый разрушительный в американской истории ураган. Теперь Новый Орлеан снова уходит под воду. Ветер дует такой силы, что крыша с одной из местных больниц срывает как игрушечный.

Сорваны крыши, поврежденные заправки, вырванные с корнем деревья, оборванные провода электрику. Продвигаясь вглубь континента Ида ослабевает. Но влечет за собой другую опасность: наводнения. Рекой несет два десятка барж, на которых могут быть химические вещества.

«Двадцать две баржи унесло в воду. Мы понятия не имеем, что на них. Достать их сейчас, в такую погоду — невозможно. Это слишком опасно», — говорят чиновники.

Джо Байден уже назвал ураган чрезвычайной катастрофой — это значит, преодолевать его штату помогут из федерального бюджета. Во всем Новом Орлеане нет света. И говорят, к вечеру струмопостачання восстановить не смогут. Даже безотказной, вечный, известный каждому американцу номер 911 — в Новом Орлеане сейчас не работает из-за технических проблем.

«На улицу готовы выйти антимародерськи патрули. Мы защитим безопасность наших граждан и их собственности», — объявляют полицейские.

Уже семьдесят тысяч людей без электричества и в соседнем штате Миссисипи, куда движется ураган. Во многих районах — перебои с телефонной связью. Ближайшие несколько дней ураган совать на северо-восток.

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