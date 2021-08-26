Сильнейшие на планете: украинские стронгмены передвинули "Мрію" и установили мировой рекорд (фото, видео)

Для того, чтобы войти в историю, спортсменам понадобилась 1 минута 13 секунд.

Украинские богатыри смогли протянуть крупнейший в мире самолет "Мрія" и тем самым установить мировой рекорд. Восемь спортсменов сдвинули самолет-гигант на 4,30 метра.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН.

Стронгмены с первой попытки установили национальный и мировой рекорды — они сдвинули с места и протащили более чем на четыре метра самолет Ан-225 весом 330 тонн. Для того, чтобы войти в историю, спортсменам понадобилась 1 минута 13 секунд.

Определяли установление рекорда представители Национального реестра рекордов Украины. А руководил действиями спортсменов народный депутат Василий Вирастюк.

За день до установления рекорда стронгмены тренировались и проверяли снаряжение. Однако тогда протащить "Мрію" они смогли только на 10 сантиметров.

На каждого богатыря приходилось по 40 тонн. Признаются: следующие несколько дней точно будут болеть ноги и руки. Но ни о чем не жалеют, ибо осуществили мечту.

"У нас было семь попыток, но лучший результат у нас был 10 сантиметров. Благодаря вам, вашей поддержке и энергетике нам сегодня удалось поставить этот невероятный рекорд", — подчеркнул спортсмен Виталий Герасимов.

Напомним, что над Киевом состоялся уникальный полет. Впервые пассажиры авиалайнера смогли пролететь над столицей на минимальной высоте и рассмотреть все достопримечательности.

Новости Украины: восемь стронгменов сдвинули с места крупнейший в мире самолет

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