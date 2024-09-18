Сильное наводнение в Польше: какие города уходят под воду и что известно о последствиях

Из-за масштабных наводнений из Австрии не могли выехать 27 украинских детей - учеников из Львова и Киева. В ситуацию вмешался посол Украины Василий Химинец. Он смог договориться с автобусными перевозчиками о возвращении детей домой.

В Чехии, в городе Острава разрушено гидротехническое сооружение. Оно не выдержало напора рек Одра и Опава и вода пошла на город, затапливая все на своем пути. Из города эвакуировали две с половиной тысячи человек. Сейчас от катаклизма страдают также Словакия, Австрия, Румыния и Польша. К наводнению готовится расположенный на Одре - Вроцлав. Там укрепляют набережные, а люди запасаются едой и водой.

Как Польша противостоит паводку - говорится в материале корреспондента "Радио Свобода" Натальи Волосацкой

В пострадавших от наводнения юго-западных регионах Польши объявлено состояние стихийного бедствия, сегодня его расширили новыми повятами. Состояние стихийного бедствия означает, что могут вводить ограничения прав и свобод граждан, например, принудительная эвакуация или запрет находиться в определенных местах. Худшее еще не позади, говорят синоптики и гидрологи. Под угрозой остается Ополе и Вроцлав. По словам специалистов сегодняшний и завтрашний день там будет решающим. Местные власти распорядились использовать 40 тысяч мешков с песком для того, чтобы поднять набережную на полтора метра и тем самым защитить жилые районы, которые под угрозой затопления.

Затоплены польские населенные пункты

Во Вроцлаве наконец нет эвакуации, но утром в городе прозвучала сирена, которая информировала о наводнении угрозу. Людей просят быть бдительными к сообщениям местных властей. Есть районы где она уже сошла. Например, в Клодцко. Изображения оттуда напоминают город, пострадавший от боевых действий, разбитые дороги, разрушенные дома, школы, больницы, мосты. О масштабе ущерба говорить еще рано, но пострадавшие уже могут подать заявления на возмещение.

«Еще раз четко хочу сказать всем пострадавшим от наводнения, заявление о возмещении 10 тысяч злотых составляем в ячейках социальной помощи. Эти 10 тысяч это немедленная помощь для тех, кто потерял средства к жизни, чтобы следующие несколько дней вы имели за что жить. Но если речь идет о восстановлении или ремонте домов и квартир, то помощь составит до 100 тысяч злотых. Это не кредит, не ссуда, а безвозвратная помощь», - говорит Дональд Туск, премьер-министр Польши.

400 миллионов злотых на помощь пострадавшим от наводнения выделил Большой оркестр праздничной помощи - это общепольская инициатива, которая наиболее активна во время рождественских праздников. За эти деньги закупят еду, воду, средства гигиены, повербанки, фонарики, спальные мешки и тому подобное. По всей Польше люди мобилизовались и несут помощь в круглосуточные центры сбора.

Непогода в Польше

По словам премьер-министра, правительство и органы местного самоуправления создадут совместную программу по восстановлению пострадавших от наводнения территорий, но это будет впоследствии, когда опасность новых подтоплений полностью исчезнет.

Масштабные наводнения в Европе! Люди запасаются едой и водой!

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