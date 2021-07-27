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Сильные грозы и рекордная жара в августе: прогноз погоды в Украине

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Сильные грозы и рекордная жара в августе: прогноз погоды в Украине

УНИАН

Самым жарким месяцем лета будет август.

Грозы, град и шквалы ждут Украину в ближайшие несколько дней, однако жара никуда не денется.

Об этом 27 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Больше дождя по прогнозам достанется западным и северным регионам, а еще — Виннице, Черкассам и Полтаве. Там синоптики обещают сильные грозы, а в отдельных местах еще и град и шквалы ветра, местами от 15 до 20 метров в секунду.

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

Здесь предупреждают о первом, желтым уровне опасности. Несмотря на это температура не опустится, от +28 до +30 градусов обещают по всем областям.

Но это еще не пик, самым жарким этим летом станет август, он по прогнозам синоптиков на несколько градусов превысит климатическую норму.

Напомним, человечество ждут новые рекорды жаркой погоды.