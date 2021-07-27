Сильные грозы и рекордная жара в августе: прогноз погоды в Украине

Самым жарким месяцем лета будет август.
Грозы, град и шквалы ждут Украину в ближайшие несколько дней, однако жара никуда не денется.
Об этом 27 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Больше дождя по прогнозам достанется западным и северным регионам, а еще — Виннице, Черкассам и Полтаве. Там синоптики обещают сильные грозы, а в отдельных местах еще и град и шквалы ветра, местами от 15 до 20 метров в секунду.
Здесь предупреждают о первом, желтым уровне опасности. Несмотря на это температура не опустится, от +28 до +30 градусов обещают по всем областям.
Но это еще не пик, самым жарким этим летом станет август, он по прогнозам синоптиков на несколько градусов превысит климатическую норму.