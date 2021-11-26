"Сильные люди": Зеленский назвал членов своей команды, работой которых он доволен

По словам главы государства, Андрей Ермак является мощным руководителем ОП.

Президент Владимир Зеленский назвал министров и членов своей команды, работой которых он доволен.

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Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"Считаю, у нас есть несколько кадровых побед. Я считал, что их будут десятки. У меня нет десятков побед кадровых, потому что даже новые люди, которые приходили, к сожалению, некоторые не смогли выдержать давление. Я рад, что я выдерживаю, и несколько человек у меня очень мощные", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что среди новых людей, которые присоединились к его команде, есть очень сильные личности.

"С другой стороны сказать, что несколько людей, которые не приходили со мной, которые появились потом – их становится все больше. Я поражен. Сильные люди. Я доволен сегодня министром инфраструктуры (ред. – Александр Кубраков), Юлией Свириденко – первым вице-премьером.Я считаю, что у нас наконец-то появился министр экономики. Считаю, она профессиональная и порядочная. Считаю, что у нас честный и профессиональный министр здравоохранения (ред. — Виктор Ляшко).Считаю, у нас очень мощный глава Офиса (ред. — Андрей Ермак), у которого такой тяжелый крест. Сколько предательств, сколько о нем говорили, — это невероятно несправедливо. Из-за того, что он возвращает людей, занимается очень сложными делами, международными вещами. С министром иностранных дел они вместе это делают. Это большое давление: не ошибиться, не подвести государство", — подчеркнул глава государства.

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