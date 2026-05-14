Сильные взрывы, пожар и много раненых: РФ ударила двумя "Шахедами" по дому в Ивано-Франковске (видео)
Россияне ударили «Шахедами» по жилой многоэтажке в центре Ивано-Франковска. Известно о 10 раненых, среди которых двое подростков.
От вчерашней атаки оправляется Ивано-Франковск. Там россияне прицельно ударили «Шахедами» по жилой многоэтажке. Полностью уничтожено несколько квартир, выбиты десятки окон.
Корреспондент ТСН Алла Пасс побывала на месте попадания и готова рассказать больше.
Двойное попадание в сердце города
Жилая многоэтажка, ставшая целью врага, расположена в самом центре Ивано-Франковска. Оккупанты действовали коварно: сначала в дом попал один дрон, а через считанные минуты — второй. Жители квартир, оказавшихся в эпицентре взрывов, говорят, что спаслись только благодаря чуду.
В результате атаки возник сильный пожар. Пожарные работали в экстремальных условиях, спасая людей из задымленных домов.
По последним данным, травмы получили десять человек. Одна из пожилых жительниц дома получила легкие ранения. Однако большинство пострадавших — это прохожие, которые на момент взрыва находились на улице.
Масштабы разрушений и помощь людям
Взрывной волной повреждены не только целевой дом, но и близлежащие сооружения и помещения местного университета. В зданиях выбиты десятки окон.
Сейчас на месте работают специалисты горсовета, которые проводят осмотр поврежденных квартир. Они должны решить, подлежат ли дома восстановлению. Тех жителей, которые из-за атаки остались без крыши над головой, городские власти уже поселили в отель.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВПЕРВЫЕ в ИВАНО-ФРАНКОВСКЕ ТАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ! КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАЛШИХ в результате атаки возросло