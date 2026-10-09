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- Эксклюзив ТСН
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Сильные взрывы, удары по домам и маршрутке: Россия нанесла массированный удар по областному центру Украины
Россияне нанесли 6 ударов авиабомбами по Запорожью и поразили маршрутку с помощью дрона. Есть один погибший и более 10 раненых, в том числе один ребенок.
Утром россияне нанесли удар с помощью FPV-дрона по маршрутке в центре Запорожья. Среди раненых — водитель и двое пассажиров, автомобиль поврежден осколками.
Всего за день в городе ранения получили уже 12 человек, в том числе 14-летняя девочка. С утра город сотрясают мощные взрывы: оккупанты наносят удары авиабомбами по жилым домам. Есть погибший.
С самого утра на местах вражеских атак работает корреспондентка ТСН Дарья Назарова.
Воронка во дворе, сгоревшие автомобили и погибший
Разбитые фасады, разнесенные окна и балконы, а во дворе — огромная воронка от российской авиабомбы. Этот удар унес жизнь одного человека.
Во дворе догорают автомобили. А в самых разгромленных квартирах начинается уборка. Нина Григорьевна — жительница первого этажа — показывает последствия утреннего удара.
«А это кровать моей внучки, хорошо, что она не спала дома, Бог помог! Иначе на её голове было бы столько кирпичей», — рассказывает женщина.
Сама Нина Григорьевна получила незначительные ранения. Говорит, всё произошло так быстро — не успела испугаться, как мимо пролетело окно.
«Я только услышала „бах“ и что-то вроде гула. И ногу мне немного, но задело. Было темно, я светила фонариком телефона: ну и ну, вся рама здесь», — вспоминает она.
Спасение в ванной и попадание на 5-й этаж
Разгромлена и квартира госпожи Алены. Женщина говорит, что проснулась от оповещения об угрозе авиабомбардировок.
«Прочитала сообщение о том, что они летят над центром, сразу встала и пошла в ванную. Начала закрывать двери, потому что знала, что стекло разлетится», — отмечает пострадавшая.
А потом — мощный взрыв, дым и огонь во дворе. Она признается, что сильно испугалась.
«Взрыв был такой сильный! Я вот выхожу, а дверь тут лежит, всё лежит, я была в шоке. Спустилась на первый этаж, увидела, что ещё горят машины», — рассказывает Алена.
На соседней улице бомба попала в квартиру на 5-м этаже — разрушила кухню и комнату. Жильцы чудом не пострадали. Татьяна живёт через стенку. Говорит, что в ту ночь она с семьёй была в гостях, и это её и спасло.
«Здесь нет ни одного окна, и балкона тоже нет. Мы сюда приезжаем, уезжаем, но именно этой ночью здесь не ночевали. Каждый день и каждую ночь мы страдаем, это уже не первый обстрел. Уже же КАБы рядом падали», — показывает остатки балкона Татьяна.
Последствия атаки и работа служб
В местах, подвергшихся вражеским ударам, работают экстренные службы. К работе приступают и коммунальщики. Во дворах специалисты принимают заявления о повреждениях жилья.
Всего на рассвете на Запорожье пришлось 6 авиаударов. В результате утренних ударов были повреждены многоэтажные дома, внешкольное учебное заведение и около десятка автомобилей.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Удар по Ивано-Франковску! Чистки в прокуратуре | ТСН 16:00 9 октября