Сильные взрывы в оккупированном Крыму и поражение штаба Черноморского флота: что известно о "бавовне"

В оккупированном Крыму 22 сентября гремели громкие взрывы. Сначала гауляйтеры все возражали, однако после видео признали – "прилеты" были. Известно о попадании в штаб Черноморского флота в центре Севастополя.

Что известно о "бавовне" в Крыму — в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Атака на окупантов в Севастополе: что известно

В центре Севастополя 22 сентября прогремели сильнейшие взрывы. "Прилетело" в штаб Черноморского флота. Он всегда являлся символом российского присутствия в регионе.

Звуки прилетов и работы ПВО успел с набережной снять один из иностранцев.

"ПВО в небе, над моей головой прямо в центре Севастополя. Очень странная сцена — люди продолжают купаться там внизу, люди с детьми продолжают наслаждаться красивой бухтой", — говорит он.

Фото: скриншот

Улмаки от ракетного удара разбросали на сотни метров, вблизи места прилета отдельные жители Севастополя внезапно вспомнили украинский язык.

"Да, началось", — слышно.

Местные рассказывают — воздушная тревога раздалась только после попадания.

В российском Минобороны заявили, что сбили не менее 5 ракет, но кадры разрушений говорят о серьезном поражении штаба. На место прилета следуют пожарные машины и скорые. Позже появится информация об одном погибшем. Но ее заменят — не погиб, а "пропал без вести". Сколько человек получили ранения, держат в тайне.

Где еще звучали взрывы?

Параллельно с Севастополем взрывы прогремели в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в районе Первомайского и Красногвардейского. В соцсетях пишут о попадании в одну из воинских частей.

Советник так называемого "губернатора" Аксенова уверяет, что это пылала трава от обломков сбитой ракеты.

Чем ВСУ могли атаковать окупантов

Украинские силы обороны позже подтвердят свою причастность к атаке на штаб флота, а в командовании Воздушных сил ВСУ анонсируют новые.

"Мы же обещали дальше будет. Поэтому пока оккупанты приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных сил", — говорится в сообщении.

Что именно прилетело по оккупантам, пока неизвестно, но ранее Воздушные силы пользовались британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Крымский мост. ФОТО: крымские паблики

В Крыму последние несколько недель "бавовна" процветает регулярно. Только в эту среду попали по командному пункту близ Севастополя. Это была общая операция СБУ, воздушных сил и военно-морских сил. По месту дислокации окупантов попали после того, как подтвердилось, что в части находятся руководители флота.

Эффективность ударов уже давно развенчала миф о том, что аннексированный полуостров оккупанты защитили плотными линиями ПВО. В Крыму уже почувствовали – российская армия бессильна перед ударами украинских сил.

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Напомним, ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Служба безопасности и Военно-морские силы нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" во временно аннексированном Крыму.

Ранее стало известно о поражении подлодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного катера.

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