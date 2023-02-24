Сильный пожар в Киеве: пылает рядом с фуникулером (фото, видео)

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар. Черный дым поднялся недалеко от столичного фуникулера и почтовой площади.

Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, загорелось отселенное здание в Подольском районе по улице Боричев спуск, 5.

"Загорелось четырехэтажное отселенное здание, размером 30 на 30 метров. Пламя вспыхнуло в подвальном помещении, площадь пожара 100 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается, спасатели проводят разведку в помещении", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

Пока не сообщается о пострадавших. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, накануне в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Черный дым поднялся высоко в небо над центром столицы.

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