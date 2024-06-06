"Силовая" мобилизация на улицах Украины: обзор резонансных инцидентов

В Житомирской области женщины прорвали забор в ТЦК после смерти военнообязанного. Военные уверяют, что он умер от эпилепсии, родственники утверждают, что к смерти привело жестокое обращение с мужчиной.

Подробности резонансных инцидентов, связанных с "силовой" мобилизацией украинцев, рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube канале TSN.ua.

Протест под ТЦК

В Житомирской области женщины устроили митинг под стенами ТЦК после смерти военнообязанного. Женщины не верят в версию ТЦК, что мужчина якобы умер от эпилепсии, а склоняются к тому, что мужчину жестоко избили.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что сначала толпа собирается возле ТЦК, потом возмущенные женщины стоят у забора военкомата, а несколько полицейских пытаются их удержать. Однако митингующие прорываются во двор ТЦК и заходят внутрь.

Заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка в комментарии "Укринформу" заверила, что все происходило в рамках закона. По ее словам, грубые нарушения правопорядка не зафиксированы.

"В городе Барановке возле помещения ТЦК собралось более 100 местных жителей. Полицейские обеспечивали публичную безопасность и порядок. Инициативная группа граждан общалась с представителями ТЦК", — сообщила она.

Умер после ТЦК

Накануне стало известно, что в Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. В военкомате утверждают, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного ТЦК и СП.

"Сообщаем: 28 мая 2024 в 2 отдела Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВЛК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.

Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице.

Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", — говорится в официальном заявлении.

Родственники не верят военкомам

Родственники же убеждены – Сергея избили в военкомате, ведь у него якобы потом увидели перелом кости свода черепа. Его отец Николай Ковальчук сказал корреспондентам "Суспільного", что его сын был убит.

"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно от нас. Знаем, что о пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Оттуда его привезли. Полиция открыла производство. Они (в ТЦК — ред.) сказали, что его не били, это был эпилептический приступ, потому что сын болел эпилепсией. Буду добиваться справедливости, громада просит", — рассказал он.

По словам соседей, Сергей жил сам, сезонно работал на местной пилораме и подрабатывал, помогая людям. Военнообязанным не был, поскольку болел эпилепсией.

"Дней 4 назад приехали к нему, как обычно вручают повестки, и забрали его из дома. День его не было, в два часа ночи его привезли в Выдолоч, еще 4 дня он в Звягеле был в реанимации… в коме был. Это такой у нас уже четвертый или пятый по счету подобный случай", – рассказывает соседка.

Что говорят в больнице

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал Общественному, что к ним в медучреждение Сергей Ковальчук поступил утром 29 мая.

"Был доставлен скорой помощью из города Барановка. Был доставлен к нам в отделение и сразу госпитализирован. При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом" очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Больного сразу отправили на оперирование. Затем 4 дня он был на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии", — рассказал врач.

Что говорят в полиции

В комментарии "Суспільному" заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области Иванна Силецка проинформировала, что полиция проводит по этому делу досудебное расследование.

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"29 мая около 14:10 в Звягельский районный отдел полиции от медиков поступило сообщение об госпитале 32-летнего жителя города Барановка, которого доставили из одного из отделов Звягельского РТЦК И СП. Полицейские сразу начали досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией по статье 2 Украины "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение" В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

"Силовая" мобилизация в Украине

Пока правоохранители в Житомирской области ищут виновных в смерти мужчины, их коллеги в Киеве скручивают военнообязанного под открытым небом. Видео силовой мобилизации появилось в местных пабликах. Сообщается, что мужчина находился в розыске. Это было обнаружено при проверке документов. Женщина правонарушителя пытается отбить своего мужа от копов, но безуспешно.

В Харькове тоже произошло столкновение работников ТЦК и прохожих во время уличной мобилизации. Военные пытались задержать мужчину, но его начали отбивать другие гражданские. Люди пытались отвлекать сотрудников ТЦК от военнообязанного и обвиняли их в "наглости". Чем закончился инцидент – неизвестно.

Могут ли задерживать людей работники ТЦК

Как известно, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК не может вручать повестки. Об этом пишет судебно-юридическая газета.

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В статье отмечается, что при осуществлении оповещения – в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в районный (городской) ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При этом полицейские не имеют права вручать повестки, но могут входить в группы оповещения и проверять военно-учетные документы. В то же время при проверке документов предложение "следовать" в ТЦК должно поступить от старшего группы оповещения (старшим может быть только представитель ТЦК) в следующих случаях:

в случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета, определенные Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением КМУ №1487 или Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

выявление разногласий военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра "Оберіг".

Кроме того, полицейские самостоятельно могут осуществить административное задержание и доставку лица в ТЦК:

в случае отсутствия военно-учетного документа (или ВУД в электронной форме)

наличия информации в реестрах и базах (банках) данных, входящих в единую информационную систему МВД, о розыске такого лица.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СКАНДАЛ! Мужчина после ТЦК впал в кому и умер! Женщины "взяли штурмом" военкомат!"

Напомним, городской голова Черновцов Роман Кличук пожаловался на "бездумную мобилизацию" от ТЦК, из-за которой люди боятся приезжать в город. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению пассажиропотока, из-за чего "Укрзализныця" вынуждена сокращать маршруты.

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