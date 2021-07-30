Силовая ротация Зеленского: устали от конфликтов или готовятся к наступлению РФ?

Беспрецедентное скопление российских войск вдоль украинских границ весной обнажило проблемы в армии. Но не исключено, что на Банковой готовятся к замене всего состава Кабмина осенью.

Пока руководство фракции "Слуга народа" мечтает шантажировать мир ядерным оружием, от которого, по их мнению, Украина могла бы и не отказываться в 1994 году, Владимир Зеленский подминает под себя силовую вертикаль. И неудивительно, ведь Вооруженным силам доверяют 70% украинцев.

Сначала Банковая заставила уйти в отставку Арсена Авакова, который занимал должность министра внутренних дел более семи лет. Затем взялась за армию, Службу внешней разведки (СВР) и СБУ. На осень, по словам источников ТСН.ua в "Слуге народа", планируют отставку министра обороны Андрея Тарана, с которым у уволенного главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака был конфликт.

Уже и замену подыскали. На его место давно "сватают" Ирину Верещук — главу подкомитета по госбезопасности и обороны Комитета по нацбезопасности, обороны и разведки. Если Ирину Верещук назначат, она станет первой в истории женщиной во главе Минобороны. К тому же, сама она не отрицала этот факт, добавив, если президент предложит.

ТСН. uaразбирался, почему Зеленский решил менять силовой блок именно сейчас и не значит ли все это, что нам грозит широкомасштабное вторжение России.

Внутренняя грызня

Уходящая неделя была богата прежде всего на крупные ротации в силовых структурах. Не успел уволенный Арсен Аваков запостить первые фото из Италии, как Зеленский взялся за СБУ, СВР, Минобороны и ВСУ.

Минобороны и ВСУ. Мало кто придал этому значение, но все началось с увольнения трех заместителей Андрея Тарана: Игоря Халимона, который отвечал за тендеры, в частности по питанию в армии; Александра Миронюка, который занимался вооружением и перевооружением; и Игоря Старобинского, который занимался информполитикой и реформами.

Эксперты говорят, что все три направления провалены. Неофициально члены профильного парламентского комитета рассказали ТСН.ua, что предлагали президенту и правительству уволить их еще весной. Правда, вместе с Тараном. Больше всего жалуются на провал государственного оборонного заказа.

"Есть большие вопросы по заключенным контрактам по питанию военных и закупке отдельных видов вооружений. Фактически из-за Миронюка был провален государственный оборонный заказ 2020-2021 гг. Ну а по информационной политике, вы сами все видите. Чего только стоит скандал с каблуками (в которых женщины -военнослужащие должны были маршировать по Крещатику на 30-летие Независимости — авт.)", — говорит ТСН.ua один из членов профильного комитета Рады.

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Но больше всего нареканий было на личный конфликт между Андреем Тараном и Русланом Хомчаком. Тянулся он долго. Ходили слухи, что они даже не разговаривали, что для воюющей страны просто недопустимо. Депутаты профильного комитета шутя говорили, что два генерала меряются погонами. Еще в день увольнения Авакова ТСН.ua писал, что Тарана могут отправить в отставку уже осенью. Но произошло наоборот: уволить решили именно Хомчака (назначив первым заместителем секретаря СНБО), а Тарану дали испытательный срок, причем очень короткий. А новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Разведка и СБУ. На следующий день после увольнения Кабмином трех заместителей Тарана, Зеленский внезапно отправил в отставку главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, назначив на его место Александра Литвиненко, который возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Эксперты отмечают, что здесь сошлось одновременно очень много факторов.

Во-первых, Кондратюк "достался" Зеленскому "в наследство" от Петра Порошенко. А, судя по тенденции (взять хотя бы увольнение Авакова), Зеленский укрепляет вертикаль в силовых структурах своими людьми.

Во-вторых, по странному стечению обстоятельств, Кондратюка уволили после визита Зеленского в Грузию, где он встретился с президенткой Молдовы Майей Санду. По слухам, о которых говорят и эксперты, Кондратюка могли снять с должности из-за дела о похищении бывшего судьи Николая Чауса. Украинские власти отрицают сам факт, но 23 июля (за четыре дня до увольнения Кондратюка) генпрокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о причастности к этому украинских госструктур.

Сразу без трех заместителей остался руководитель СБУ Иван Баканов. В частности, Владимир Зеленский уволил: первого заместителя, руководителя Антитеррористического центра Руслана Баранецкого; первого заместителя, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василия Малыша; и еще одного заместителя Сергея Андрущенко, которого перевели на должность Баранецкого.

Кроме того, был уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности Алексей Корнейчук и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Судя по пояснениям на сайте Офиса президента, которые в принципе совпадают с мнением депутатов и экспертов, произошло это из-за реформы СБУ (в частности, из-за принятия нового закона об СБУ, который является нашим обязательством перед НАТО) и неудовлетворительной борьбой с контрабандой, о чем свидетельствует кадровая ротация начальника управления в Черновицкой области.

Почему сейчас?

По мнению политолога Владимира Фесенко, объяснение простое и банальное — после завершения сессии ВР и довольно интенсивного и сложного периода во внешнеполитической деятельности президента (конец июня — первая половина июля), появилось окно, спокойный период для проведения ключевыми людьми, связанными с президентом, аудита силового блока и принятия соответствующих кадровых решений.

"Думаю, была дилемма, увольнять Тарана или Хомчака. Нашли компромиссный вариант. Но, судя по утечкам, решался вопрос, увольнять Тарана или оставлять. Уволили трех заместителей, а Тарану дали испытательный срок. Есть еще один фактор, как у дипломатов, — периодическая ротация — это негласный принцип, чтобы силовики не срастались с должностью, со сферой своих полномочий, чтобы не было построения какой-то параллельной вертикали власти в силовых структурах. Это особенно касается СБУ, но и Минобороны. Поэтому руководителей периодически перетасовывают, чтобы силовики не становились отдельной кастой", — комментирует ТСН.ua Владимир Фесенко.

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Что касается самого Зеленского, у него есть два главных кадровых принципа. Во-первых, он оценивает эффективность работы. Хотя это традиционная ситуация, если начальник плохо работает, его снимают. Но Владимир Фесенко напоминает, что Зеленский нетерпеливый, он дает определенное время человеку, но если есть серьезные претензии, его увольняют.

"Действующий президент не склонен к сантиментам. Он может быть достаточно резким в кадровой политике. Второй важный фактор, особенно в отношении блока обороны, — командность работы. Если Зеленский видит, что возникают конфликты, он убирает их источник, или вообще увольняет, как было с Андреем Богданом (бывшим главой ОПУ — Авт.)", — напоминает политолог.

По словам многих источников ТСН.ua во фракции "Слуга народа", Андрею Тарану действительно дали испытательный срок, поставив две задачи: наконец выполнить требования закона об оборонных закупках и улучшить информационную политику Минобороны. Но это если на Банковой не решат сменить осенью весь состав Кабинета министров.

"Сейчас это такая же дилемма, как и с Тараном, — менять Дениса Шмыгаля или нет. Есть два сценария: продолжение поблокового обновления Кабмина или назначенить нового премьера, более действенного и эффективного, способного обеспечить быстрый экономический рост после пандемии и карантина. Сейчас несколько претендентов проходят кастинг. Алексей Любченко (вице-премьер-министр экономики — Авт.), об Алексее Чернышеве говорят (министр развития громад и территорий — Авт.). Не знаю, готов ли Александр Кубраков (министр инфраструктуры — Авт.), он нравится президенту, но еще молодой и надо набраться опыта. По Любченко некоторые источники говорят, что якобы есть разочарование, от него ожидали большего. Но кастинг продолжается, поэтому возможность замены премьера и всего правительства остается, — резюмирует Владимир Фесенко.

На пороге агрессии?

Некоторые политики и эксперты связывают масштабные кадровые ротации в силовом блоке еще с двумя факторами: подготовкой первого визита Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа и возможным обострением на фронте осенью. На носу совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021" 10-16 сентября. К тому же, как показало весеннее беспрецедентное скопление российских войск вдоль украинских границ, Украина оказалась не готовой к такому развитию событий.

К угрозе обострения войны на Донбассе добавились еще два фактора: более тесное военное сотрудничество России с Беларусью и угроза эскалации в Черном и Азовском морях. После статьи Путина о "единстве русских, украинцев и беларусов", где он утверждает, что Украина — это искусственно созданное государство, бывший министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что следующей целью Кремля может быть захват острова Змеиный. О нем Путин также упоминает в своей скандальной статье.

Впрочем, аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков не уверен, что кадровые ротации в силовом блоке связаны то ли с визитом Зеленского в Вашингтон, то ли напрямую с военной угрозой со стороны РФ. Да, возможно, обострение в апреле, после которого мы наблюдаем довольно радикальное изменение риторики Джо Байдена, стало для Зеленского осознанием реальной угрозы, поэтому остро встала проблема военного строительства.

Также Николай Белесков не склонен переоценивать угрозу учений "Запад-2021". По его мнению, российская армия уже выполняет ряд ролей и факторов в комплексной стратегии по Украине, отпугивая наших партнеров демонстрацией готовности к эскалации, параллельно истощая нас (почти 6% ВВП идут на оборону). Поэтому россияне могут достигать своих целей, без того, чтобы воевать, просто демонстрируя готовность к этому, чтобы на Западе понимали, где российские красные линии и за них не переступали.

"Насколько я понимаю, президенту не нравится, что соответствующие люди (в частности в силовом блоке — Авт.) более двух лет на должностях, а каких-то радикальных изменений нет. Проблема с государственным оборонным заказом стоит очень остро. То, что его очень долго согласовывают, медленно вводят в действие, затем сдвиги с выполнением... Президента не интересуют конфликты. Насколько эти кадровые изменения сработают? Имею сдержанный оптимизм. Посмотрим на закупки, какой будет программа тренировок", — подитоживает для ТСН.ua Николай Белесков.

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