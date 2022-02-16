Силовики переведены в усиленный режим службы: как они работают и как к этому относятся украинцы

Также сейчас усилена охрана админзданий, объектов инфраструктуры и крупных предприятий, а на улицах увеличили количество патрулей.
Национальная полиция, Госпогранслужба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям со вчерашнего дня, 14 февраля, работают в усиленном режиме. Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский.
О том, как люди относятся к увеличению силовиков на улицах – 16 февраля в сюжете ТСН.18:30.
Министр внутренних дел добавил: сейчас усилена охрана админзданий, объектов инфраструктуры и крупных предприятий, а на улицах увеличили количество патрулей. Особое внимание обращают на людей, приехавших из-за границы, а также на тех, кто фотографирует административные здания. В боевую готовность приведены подразделения Национальной гвардии.
Деним Монастырский призвал граждан с пониманием отнестись к увеличению патрульных и нацгвардейцев на улицах, а еще – к проверке документов, автомобилей или грузовиков.
"Органы Национальной полиции переведены на усиленный режим работы. Так же, в усиленном режиме работает Национальная гвардия, пограничники, ГСЧС. Для нас с вами это означает, что на улице будет больше полиции, будут усилены пункты пропуска на границе, но это ни в коем случае" не ущемляет права граждан", — сказал глава.
Напомним, глава Нацполоции Игорь Клименко сообщил, что переход на службу в усиленном режиме уже дает первые положительные результаты. Какие сам – читайте здесь.
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