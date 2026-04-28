Силы обороны из-за бюрократии остались без важного оружия: подробности

Дефицит наземных роботизированных комплексов (НРК) на фронте стал критическим. С начала года в Силах Обороны заявляют о скудных поставках или их полном отсутствии. Это роботы, которые осуществляют логистику: доставляют боеприпасы и еду, вывозят раненых и погибших из «кол-зон». В Минобороны проблему признали и пообещали увеличить закупки, но бойцам НРК нужны уже сейчас.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко разбиралась, как изменения в законодательстве оставили фронт без «железных лошадок».

Почему НРК важны и как возник дефицит

Они доставляют провизию, вывозят раненых и даже помогают брать в плен оккупантов. Первые НРК появились на фронте 2 года назад. Теперь это целые батальоны, которые взяли на себя львиную долю логистики, особенно когда «кил-зона» достигает 30 километров.

Но на роботов активно охотятся вражеские FPV.

«Если мы хотим выполнять хотя бы одну миссию в сутки, мы должны рассчитывать, что у нас есть хотя бы один дрон, который мы готовы потерять за сутки», — говорит Писарь, командир роты НРК 25-й Сичеславской бригады.

Во-вторых, масштабирование подразделений произошло быстрее, чем государство успело среагировать.

«Мы масштабировались за полгода в сотни подразделений. Потребность выросла в тысячи раз. Государство со своей махиной физически не способно переварить такой темп. Поэтому имеем проблему», — говорит «Электрик», командир батальона НРК 93-й бригады «Холодный Яр».

Налоговый абсурд: робот или электрокар?

Третья и самая болезненная причина — провал централизованных закупок из-за изменений в законах. Депутаты вернули 20% НДС на электрокары, а таможенная система видит НРК именно так — как электротранспорт.

«Таможенная тарифная система видит эти комплексы как электрокары. То есть есть есть признаки — шасси, колеса — которые не дают возможности растаможивать их без НДС», — говорит Алексей Леонов, народный депутат.

Что делают военные в условиях дефицита

Пока бюрократы согласовывают процедуры, бойцы «выгребают» старые запасы и чинят то, что другие списали бы на металлолом.

«Сейчас при дефиците бешеном, когда не на чем ездит, то уже приходится ездить на таком говне», — говорится в сюжете.

В 25-й бригаде даже разработали специальный дрон-эвакуатор, чтобы вытаскивать подбитых роботов из зоны обстрела.

«Этот дрон может подъехать без вмешательства человека, зацепить поломанный и сгоревший дрон, который остался на поле боя», — говорит Писарь.

Официальный ответ и планы на будущее

В Минобороны на запрос ТСН ответили синхронно с заявлением министра: НДС действительно сдвинуло сроки контрактирования. Однако планы амбициозные.

«В начале года изменения в налоговом законодательстве повлияли на часть НРК — они подпадают под НДС, что потребовало пересмотра цен и сдвинуло сроки контрактирования. Сейчас работаем над комплексным решением этого вопроса. По увеличенной потребности законтрактуем 25 000 НРК. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год. АОЗ уже заключила 19 контрактов на 11 млрд грн с производителями», — написал министр обороны Михаил Федоров.

В то же время, государство оставило возможность прямых закупок НРК через DOT-Chain Defence и Brave1 Маркет, где подразделения могут закупать дроны за счет е-баллов и АОЗ покрывает эти потребности за государственный счет.

Впрочем, это те же деньги, за которые раньше подразделения покупали в основном воздушные дроны, которые в десятки раз дешевле на НРК. Теперь вынуждены делить сумму между теми средствами, которые летают в воздухе и поражают врага, и теми, которые ездят по земле и помогают логистике.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВОЙСКА осталось БЕЗ НРК и ВЫ БУДЕТЕ ШОКИРОВАНЫ по этой причине!

