Симфонические оркестры под больницей: во Львове громко поздравили медиков с праздником

Оркестры исполняли как украинские, так и мировые хиты.

Во Львове два оркестра — театра имени Марии Заньковецкой и Нацгвардии устроили двухчасовой концерт для медработников, которые свой профессиональный праздник отмечают в этом году в ближайшее воскресенье.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Музыка звучала на территории больницы скорой помощи. Медучреждение с начала пандемии принимало больных на коронавирус. Оркестры исполняли как украинские, так и мировые хиты.

Послушать их вышли врачи, медсестры и санитары. А вот пациенты аплодировали через окна палат.

Такое приветствие медиков растрогало. Говорят, музыкальные перерывы вдохновляют их работать еще более настойчиво.

Новости Украины: во Львове два оркестра сыграли двухчасовой концерт для медработников

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