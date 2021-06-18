Симфонические оркестры под больницей: во Львове громко поздравили медиков с праздником

Оркестры исполняли как украинские, так и мировые хиты.
Во Львове два оркестра — театра имени Марии Заньковецкой и Нацгвардии устроили двухчасовой концерт для медработников, которые свой профессиональный праздник отмечают в этом году в ближайшее воскресенье.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Музыка звучала на территории больницы скорой помощи. Медучреждение с начала пандемии принимало больных на коронавирус. Оркестры исполняли как украинские, так и мировые хиты.
Послушать их вышли врачи, медсестры и санитары. А вот пациенты аплодировали через окна палат.
Такое приветствие медиков растрогало. Говорят, музыкальные перерывы вдохновляют их работать еще более настойчиво.