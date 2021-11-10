Симптомы коронавируса по дням: чем коварна "Дельта" и как не попасть в реанимацию

Симптомы коронавируса по дням: чем коварна "Дельта" и как не попасть в реанимацию

Течение COVID-19 ускорилось, осложнения появляются раньше, больные уже на 8-й день могут попадать в реацимацию, рассказывает врач Тарас Жиравецкий.

Коронавирус нанес мощный удар по Украине. Ежедневно о недуге узнают около 20 тысяч наших граждан. От COVID-19 умерли более 830 украинцев за сутки. Это рекордное количество жертв болезни за все время пандемии.

Чем коварен новый СOVID-штамм "Дельта"? Как не упустить опасный момент? Как проявляется болезнь по дням и почему температура 37 градусов на 7 день болезни это еще не повод для радости? Об этом ТСН.ua рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

Симптомы коронавируса по дням

Обычно врачи считают началом коронавирусной болезни — первый день появления у пациента симптомов, в том числе температуры, говорит врач Тарас Жиравецкий. По его словам, все симптомы коронавирса в большинстве своем не изменились, ускорилось только течение COVID-19 и осложнения наступают раньше. Медик рассказал, как проявляется заболевание по дням.

1 день болезни:

температура;

боли в мышцах;

головная боль;

иногда заложенность носа.

2-3 день

В эти дни может присоединиться кашель, диарея. У некоторых больных может быть так называемое светлое окно, это период, когда температура нормализуется и пациент чувствует себя довольно неплохо, говорит врач Жиравецкий.

До 6 дня, по словам медика, "все происходит достаточно спокойно", но, конечно, бывает и тяжелое течение с такими симптомами:

тошнота;

диарея;

головная боль;

боли в мышцах;

потеря обоняния;

изменение вкуса.

Нетипичные симптомы штамма "Дельта"

Нетипичным симптомом коронавируса у некоторых людей есть потеря аппетита из-за сильной тошноты, соответственно и резкое похудение. Также новым проявлением мутированного COVID-штамма "Дельта" есть "непонятные скачки температуры", говорит врач Жиравецкий.

По его словам, у одних пациентов в первые 3 дня есть повышенная температура, дальше она исчезает, или еще больше понижается до 36, или 35,8 градусов. После этого температура может подняться до 37-37,1 градусов, а у некоторых, лихорадка может прыгнуть и до 38°. Это происходит на 6-7 день заболевания.

6-7 день: температура 38° – плохой симптом

Врач Жиравецкий говорит, что "плохим симптомом на 6-8 день болезни есть температура 38 градусов". Такую температуру необходимо контролировать и "более серьезно относиться к недугу".

"Основным симптомом, который нас настораживал, это было поднятие температуры с 6-7 дня заболевания. Мы понимали, что это происходит не из-за вируса, а благодаря другой причине, чаще всего — присоединению бактериальной инфекции", — говорит медик.

Коварная "Дельта"

Медик отмечает, что температура 37 градусов на 6-7 день болезни – это еще не повод для радости, ведь состояние таких пациентов может резко ухудшиться и они могут попасть в больницу с сильным поражением легких.

"У части пациентов температура на 6-7 поднимается до 37,1°-37,2° и это не вызывает беспокойства врача, сатурация может быть нормальной, но через 1-2 дня она может резко ухудшиться. И мы понимаем, что что-то происходит не так.Тогда пациентов мы направляем на компьютерную томографию, или рентген и видим достаточно сильное поражение легких", — говорит врач Жиравецкий.

Чтобы этого не допустить, медик советует сдать анализы.

"Единственным шансом поймать этот момент — на 6-7 день сделать анализ на с-реактивный белок (CRP) и впоследствии повторить его через 2-3 дня. Таким образом мы можем попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения", – говорит врач.

Тарас Жиравецкий отмечает, что в случае, когда с-реактивный белок поднялся до отметки выше 50, и КТ показывает изменения в легких, это означает, что у больного начался цитокиновый шторм. Таких пациентов лечить дома очень сложно, говорит медик.

"И мы получаем большую смертность, потому что очень многие не успевают дойти до врача, не успевают сделать ПЦР-тест", — говорит Тарас Жиравецкий.

8 день – осложнения "ковида" и угроза попасть в реанимацию

По словам врача Жиравецкого, течение COVID-19 очень ускорилось, и осложнения начали наступать гораздо быстрее. На 6-8-й день болезни пациенты могут иметь достаточно сильные осложнения, а некоторые из них на 8-й день рискуют оказаться в реанимации.

Течение COVID-19: псевдолегкое и тяжелое

Сейчас на течение COVID-19 ориентироваться довольно сложно, говорит врач Тарас Жиравецкий, ведь коронавирус может действовать непредсказуемо.

"Если пациент имеет высокую температуру постоянно, она плохо сбивается в течение 5-7 дней, то это почти гарантированно тяжелое течение. Есть псевдолегкое течение, когда пациент действительно не испытывает проблем с сатурацией, нет высокой температуры на 6-7 день, но это не гарантия того, что у пациента не начнется тяжелое течение через день-два. Это действительно такая запутанная ситуация, которую сам пациент, скорее всего, не поймет. Самочувствие – сейчас очень субъективное понятие", – отметил врач.

Если человек почувствовал первые симптомы болезни, то медик советует обратиться к семейному врачу и сдать быстрый тест на коронавирус.

За чем нужно следить больному

Если по назначению врача, пациент будет лечиться дома, то необходимо следить за своей температурой, сатурацией (уровнем кислорода в крови), не появилась ли одышка и общим состоянием организма.

"Если человек не может встать и дойти до кухни или туалета, это уже признак того, что что-то происходит не так", — подытожил Тарас Жиравецкий.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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