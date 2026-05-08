Символ, победивший систему: история самой большой скульптуры Европы, которая празднует юбилей во время большой войны

Монумент "Родина-мать" / © КГГА

Ее видно почти со всех уголков столицы. С самого начала создания кому-то она не нравилась, кто-то ею восхищался. Для кого-то она была монументом советской идеологии, а для кого-то стала символом свободы и несокрушимости. Монумент «Родина-мать» празднует свой 45-летний юбилей.

Об истории создания, замене символов и новой жизни музея — в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Самая большая в Европе скульптура: в чем ее уникальность

«Родина-мать» — самая большая монументальная скульптура Европы, ее высота достигает 102 метров. Комплекс открыли в 1981 году, хотя планировали успеть к 35-летию окончания Второй мировой войны, однако работы затянулись на год.

Это первая в мире цельносварная металлическая конструкция, где каждый шов обработан вручную. Для ее возведения спроектировали специальный строительный кран, а ради сооружения меняли ландшафт печерских холмов. На открытии были тысячи киевлян, а торжественную церемонию возглавлял тогдашний генсек Брежнев.

Оксана Яковенко, хранитель фондов музея: «Это строился символ советской идеологии, он излагал миф „великой отечественной войны“, победу в которой одержал именно Советский союз».

От «Великой отечественной» до борьбы за независимость

С началом российско-украинской войны экспозиция музея, расположенного у подножия монумента, кардинально изменилась. Теперь залы развенчивают советские мифы и рассказывают о реальном вкладе Украины в победу над нацизмом и современную борьбу против РФ.

Музей стал одним из первых, кто возобновил работу после деоккупации Киевщины. Уже в мае 2022 года здесь открыли выставку о современной российско-украинской войне.

Тризуб и переосмысление: как монумент стал «Украиной-матерью»

В 2023 году советский герб на щите наконец заменили на украинский Тризуб. Это не только изменило внешний вид, но и разорвало оковы, которые привязывали Украину к советскому прошлому. В том же году ученый совет музея принял решение переименовать монумент на «Украина-мать» (решение ждет официального утверждения).

Для современных киевлян и посетителей это уже не просто памятник:

«Это как оберег Украины, символ свободы».

«Символ несокрушимости и стойкости украинцев».

Музей под обстрелами и встречи с героями

Российская агрессия не обошла и этот комплекс. В феврале этого года во время атаки «шахедов» обломки упали на территорию музея, взрывная волна выбила окна в зале Славы. Однако музей не прекратил работу.

Сегодня здесь регулярно проводят встречи курсантов военных институтов с героями современной войны. Герой Украины Василий Бурмеч, мотивируя будущих офицеров, подчеркивает: «Очень важно учить молодежь, быть для них примером. Это наше будущее, наша Украина, которую мы строим».

В планах музейщиков — открытие на территории еще двух экспозиций: музея военных технологий и музея советской и российской пропаганды. Несмотря на войну, к величественному монументу ежедневно приходят сотни людей, чтобы почувствовать силу украинского духа.

