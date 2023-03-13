Символы победы: какие два города гарантируют возвращение Крыма — Грабский

В конце февраля было несколько сообщений о "бавовне" в Мариуполе. В Сети говорили о том, что это первые "колокольчики" освобождения города.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, как оценивает шансы на деоккупацию Мариуполя и объяснил, почему этот город, вместе с Мелитополем, важны для возвращения Крыма. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Мы можем только делать определенные предположения, потому что у нас нет того объема информации, которой владеет наш Генштаб. Мариуполь, безусловно, является достаточно важным пунктом на наших фронтах. Потому что он является символом того, что в случае прохода в Мариуполь, мы должны понимать два основных аспекта. Первый — с выходом на Азовское море мы разрезаем сухопутный коридор, обеспечивающий поставки южного фронта противника", – отметил Грабский.

Он пояснил, что после выхода на побережье Азовского моря ВСУ получат возможность наносить удары практически по всему Крыму. Грабский назвал Мариуполь – символом нашей победы на Юге.

"Так как с выходом в районе Мариуполя к побережью мы фактически ликвидируем угрозу южного фронта и блокируем российские войска, которые находятся сейчас на той территории. Таким образом Мариуполь, равно как и Мелитополь, является символом нашей победы. Значение этих двух городов равнозначно с точки зрения нашего продвижения на Юге и освобождения как материкового Юга Украины, так и Крыма", – говорит эксперт.

По его мнению, после деоккупации Мариуполя или Мелитополя дело освобождения Крыма будет продолжаться месяцами, но не больше.

"Враг это четко осознает и он панически готовится к этим действиям, роя окопы, а в другом аспекте уже убегая из Крыма", — подытожил Грабский.