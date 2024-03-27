Синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине: насколько потеплеет

В Украине с сегодняшнего дня фиксируется потепление — в большинстве регионов ожидается до +20 градусов. Однако синоптики предупреждают, что сейчас в ряде областей будет подниматься штормовой ветер и Украина будет окружена дождевыми фронтами. Однако теплая погода продержится, по крайней мере, до начала апреля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным синоптиков, теплая погода в Украине продержится, по крайней мере, до конца недели. Температура воздуха в большинстве регионов составит более 20 градусов тепла.

"С завтрашнего дня будет постепенно теплеть. В дневные часы весеннее солнце уже будет хорошо пригревать. Уже в конце недели будет комфортно 20 градусов в большинстве областей", — говорят синоптики.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 11:00 за 27 марта 2024 года | Новости Украины

Когда потеплеет в Украине – читайте в новости.

Читайте также: