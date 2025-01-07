Синоптики поразили прогнозом: в Украину движется аномальное потепление

Весну ждали? В Украину движется аномальное потепление и дожди. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю января 2025 года.

Где будет теплее всего и какой будет погода до конца недели в Украине – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Потепление в Украине

Весна вытесняет зиму. Синоптики прогнозируют резкое потепление. Вскоре температура будет постепенно повышаться, однако дожди останутся. Не исключены рекордные характеристики максимальной температуры в отдельных регионах. Во вторник, 7 января, после кратковременных морозов в Украину придет настоящее весеннее тепло. А в конце недели вообще будет высокая температура воздуха, рассказал синоптик Игорь Кибальчич:

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"Синоптические условия в ближайшие дни будут развиваться таким образом, что на территорию нашей страны начнет активно поступать теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения. В связи с этим температурный фон существенно повысится, не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах. Временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя и мороси, иногда с мокрым снегом".

По словам Игоря Кибальчича, во вторник, 7 января, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами гололедица. В западной части – туманы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...+4 °С, днем +3...+8 °С, в южных и западных регионах местами до +11 °С.

Январская "весна"

О том, что в Украину придет январская "весна", говорила и синоптик Наталья Птуха:

"С понедельника, 6 января, снова начнется потепление. Дневные показатели будут несколько выше. Например, на юге и западе страны ожидается +5… +9 градусов. Возможны осадки – небольшой мокрый снег с переходом в дождь".

Синоптик Наталья Диденко также отмечала, что новая синоптическая неделя в Украине будет теплой:

"7-го января ожидается +5+12 градусов! Теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты. Будет выпадать мокрый снег с переходом в дождь — ведь потеплеет. Ветер предполагается южных направлений, порывистый, временами сильный. Осторожно".

В целом, погода в январе будет переменной. Если первые дни месяца прошли в условиях достаточно теплой погоды, как на середину зимы, то дальше придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием, уверяет Наталья Птуха:

"Ожидается смена синоптических условий — будут поступать атмосферные фронты, преимущественно с северо-запада, которые будут затрагивать территорию Украины, но это пока осадки либо смешанной фазы, либо в виде небольшого мокрого снега".

Климатологи обратили внимание на интересную тенденцию, что в зимний период в Украине становятся характерными колебания температуры.

"Это входит в норму последнее десятилетие. От +5 до -5 градусов, нет стабильных морозов, нет стабильного снежного покрова. Мы видим такую тенденцию – мороз есть, но буквально на два-три дня, а затем температура снова повышается и снова плюсы", – заметила Птуха.

"Пока в таком режиме, вероятнее всего, и будем проходить зимний период. Конечно, могут быть и исключения, о которых, если они действительно будут на горизонте, мы обязательно предупредим", – добавила синоптик.

Погода 8 января

По данным Укргидрометцентра, среда, 8 января, принесет сильную облачность, непродолжительные осадки и теплую погоду. Мелкие дожди должны выпасть вечером. Воздух днем прогреется до +5 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. В этот день порывы ветра не превысят умеренных 6 м/с.

Погода 9 января

В четверг, 9 января, в западных регионах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, туманов и дождей, в остальной части страны преимущественно без осадков. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +4...+9°С, в центральных, южных и западных регионах +8...+13°С.

Погода 10 января

В пятницу, 10 января, небольшие дожди кое-где пройдут в западных областях, на остальной Украине без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер удержится в южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять в пределах +2…+7 °С, днем +8…+13 °С, в Крыму местами +14…+16 °С.

Погода на выходные

В субботу, 11 января, ночью в западных регионах ожидается дождь с переходом в снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Днем дожди с мокрым снегом пройдут в северных, местами южных и центральных регионах. На Левобережье без существенных осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток составит -1…+4 °С; на остальной территории страны ночью +2…+7 °С, днем +6…+11 °С, в Крыму +12…+17 °С. В Карпатах в течение суток -1...-6°С.

В воскресенье, 12 января, ночью ожидаются дожди с мокрым снегом в южных, центральных и северных областях, днем небольшой дождь пройдет на северо-востоке страны. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью -4...+1°С, днем -1...+4°С; на остальной территории страны ночью +2…+7 °С, днем +3…+8 °С, в Крыму и Приазовье местами до +10 °С.

Прогноз погоды на январь

Январь будет достаточно теплым, как для зимы, и сильных морозов ждать не стоит. Такой прогноз озвучил народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Он отметил, что погода в первой декаде января будет достаточно разнообразной, ожидаются резкие переходы от "плюса" к "минусу":

"Середина этого отрезка будет холодной лишь условно: постоянный "минус" ночью, а остальное время будут преобладать плюсовые температуры. То есть дни будут достаточно теплые, а осадки не сильные (возможны только с середины первой декады)".

Вторая декада начнется с плюсовой температуры днем с небольшим минусом ночью. При этом с середины месяца синоптик прогнозирует усиление осадков и одновременно снижение температуры:

"Правда, оно будет не существенным и продержится до конца второй декады и зацепит один-два дня третьей декады января".

Третья декада января по температуре не будет отличаться – похолодание будет только первые несколько дней, а затем ожидается потепление с плюсом в течение дня. В середине третьей декады возможны несколько дней осадков, прогнозирует синоптик.

"В конце января также не стоит ожидать понижения температуры. В общем, январь 2025 года будет достаточно теплым, как для зимы. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C практически по всей территории Украины", — подытожил синоптик.

Крещение в Украине

Напомним, что верующие 6 января отпраздновали Богоявление Господне (Крещение). Это один из самых больших христианских праздников, знаменующий крещение Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем. Одной из самых популярных традиций этого дня является погружение в прорубь, которая символизирует очищение души и тела. Праздничная вода, освященная в этот день, считается целебной и используется в течение года для благословения домов и семей. Больше о том, как праздновали Крещение в Украине, рассказали корреспонденты ТСН.

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