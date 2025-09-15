Синоптики предупредили об изменении погоды в Украине

Синоптики рассказали о погоде в сентябре / © unsplash.com

В Украине уже на этой неделе ожидаются дожди и похолодание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В западных областях с сегодняшнего дня ожидаются дожди, на Закарпатье и в Карпатах ночью местами синоптики прогнозируют грозы. К середине недели осадки доберутся также до северных и некоторых центральных областей, подмочит и Одесскую область.

Дожди принесут незначительное похолодание в часть регионов. Столбики термометров в течение недели будут колебаться днем от 16 до 28 градусов тепла, ночью — прохладнее — от +7 до +15. В четверг осадки переместятся на восточный регион, сильные ливни ожидаются на Черноморском побережье, в частности, в Крыму. Но уже к концу недели дожди отступят. И в пятницу температура воздуха по всей Украине снова повысится.

