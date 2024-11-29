Синоптики предупредили об опасности и новом циклоне: как изменится погода

Синоптики удивили прогнозом погоды. Однако без дождей с мокрым снегом, туманов и даже гололедицы не обойдется. Кроме того, в Украину идет циклон.

Какую погоду он принесет в пятницу, 29 ноября, смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Будет тепло

В Украине в пятницу, 29 ноября, прогнозируется потепление по всей территории. В то же время циклон изменит погодные условия, а уже в эти выходные на смену ему придет антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"29 ноября в Украине самой теплой ожидается южная часть, +6+11 градусов! Также тепло будет в западных областях, +4+7 градусов. На остальной территории Украины в течение дня морозов не видно, ожидается +1+5 градусов", — написала она.

По словам Диденко, в ночные часы небольшие минусы возможны. В течение дня возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Из-за циклона над Грецией и его атмосферные фронты забросит осадков и Украине. В пятницу ожидаются дождь и мокрый снег в западных областях, на севере Украины, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины без осадков, а на Донетчине и Луганщине даже возможны солнечные прояснения", — добавила она.

В Киеве ожидается мокрый снег и дождь. В течение дня юго-восточный ветер хоть и не будет штормовым, но порывистым, некомфортным. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+3 градуса. В субботу-воскресенье погоду всей Украины будет определять антициклон, а значит, будет везде без осадков. И сравнительно тепло.

А синоптик Наталья Птуха отметила, что неделя началась с морозной погоды. В то же время прогнозируются и "приятные прояснения", и потепление.

Погода на выходных, 30 ноября – 1 декабря

В субботу, 30 ноября, в центральных, южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1… +4 °С, днем 0… +5 °С, в центральных и южных областях +6… +11 °С.

В воскресенье, 1 декабря, в юго-западной части страны будет держаться погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории Украины без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +1...+6°С, в южных областях и в Крыму +4...+9°С.

Ранее синоптик "Укргидрометцентра" Елена Палагнюк рассказала, что 29 ноября днем в западных регионах страны, а 30 ноября по всей Украине, кроме юга и востока, ожидается небольшой мокрый снег.

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