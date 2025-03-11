Синоптики предупреждают об изменении погоды: какие регионы накроет осадками

Когда и где следует ожидать осадков, и какая погода будет в ближайшие дни – в эксклюзиве TSN.UA.

На улице комфортно и тепло! Но синоптики предупредили украинцев о дождях и похолоданиях! Когда и где следует ожидать осадков, и какой будет погода в ближайшие дни – в эксклюзиве TSN.UA.

Во вторник, 11 марта, в Украине будет преобладать теплая и сухая погода, хотя в западных областях ожидаются непродолжительные дожди, которые принесут атмосферный фронт Центральной Европы. Во второй половине недели, когда атмосферное давление начнет снижаться, в большинстве регионов начнутся дожди разной силы. В некоторых местах возможны первые весенние грозы, так что подготовьте зонты. Ночью и утром, из-за высокой влажности и слабого ветра, кое-где образуются туманы.

В западных областях синоптики 11 марта прогнозируют дожди. Ночью будет прохладно, около +6…+8°, а днем температура поднимется до +15…+17°, в Закарпатье – до +16. Ветер Юго-Западный, 7-12 м/с. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то будет идти дождь. 10-11 марта, в связи с повышением температуры воздуха и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность, поэтому путешественникам следует быть осторожными.

К слову, по данным Укргидрометцентра, 7-9 марта 2025 года в Украине было побито пять температурных рекордов! Однако синоптик Наталья Диденко призывает не забывать, что на календаре — март и это тепло временное. Еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами. По ее прогнозам ближайшее похолодание в Украине ожидается уже с 14-15 марта.

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В центральных областях 11 марта облачно, но без осадков и тепло. Температура ночью от +3+5, днем – около +14+18.

В восточных областях ожидается сухая, но тёплая погода. Ночью температура может опуститься до 0, а днем будет около 15-17 градусов тепла.

В южных областях и в Крыму будет немного теплее, чем на остальной территории Украины. Ночью около +3+5, а днем воздух прогреется до +20 градусов тепла.

В Киеве и области будет тепло и без осадков. Ночью температура опустится до 4 градусов, а днем поднимется до +17+19. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с.

Когда ждать дождей

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что уже в среду, 12 марта, в западных, центральных и северных областях ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах на западе возможны грозы. В других регионах осадков не ожидается. Ветер будет теплым, юго-западным, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достаточно комфортной – от +5 до +10 градусов. Днем станет еще теплее: +13...+18°C, а на юге и в Крыму местами воздух прогреется до +20°C.

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Тем временем синоптик Владимир Деркач в комментарии "Телеграф" поделился прогнозом погоды на весну 2025 года. Так, в конце марта ожидается похолодание. Возможен дождь, а местами даже мокрый снег. Во второй половине этого периода осадки станут слабее, но западный ветер все еще будет приносить влагу. Температура будет постепенно расти, но настоящего весеннего тепла ждать не стоит.

Первые дни апреля тоже будут неустойчивыми: после одного-двух теплых дней будут приходить несколько прохладных, иногда с дождями. Так продлится до середины месяца. Вторая декада разделится на две части: сначала будет ветрено и влажно, даже с небольшими ночными заморозками, а затем станет значительно теплее и сухее. В конце апреля температура повысится, но возможны кратковременные дожди.

В начале мая будет еще достаточно прохладно. Тепло придет только после первой декады. Дождей будет больше в первой половине месяца, а в середине мая преобладает сухая погода. В третьей декаде температура снова немного снизится, станет ветрено и влажнее. Однако к концу месяца вернется приятное тепло, хотя до летней жары еще далеко.

Напомним, синоптики сделали прогноз на весну – погода еще удивит украинцев.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СИНОПТИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОГОДЫ! Какие регионы накроют осадками?

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