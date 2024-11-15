Синоптики прогнозируют в Украине погодные качели: снег, мороз, тепло

Часть Украины уже замело снегом. Однако синоптики прогнозируют, что снова вернется плюсовая температура.

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Погода в Украине начала портиться в последние дни. К примеру, еще 11 ноября в Украине осадков не было, а днем температура поднималась до 10° тепла и не только в южных областях.

Уже 13 ноября несколько регионов страны начало засыпать снегом. В частности, заснежило в Ровенской, Житомирской, Тернопольской областях и Прикарпатье. Снегопады также были зафиксированы во Львовской и Ивано-Франковской, а в Карпатах так вообще уже настоящая зима. Спасатели показали вид с горы Пип Иван Черногорский и урочища Заросляк. Там температура уже снизилась до -9°C.

Какая погода будет 15 ноября

15 ноября синоптики прогнозируют в Украине небольшой дождь и мокрый снег. А ночью на юго-востоке и в Крыму ожидаются умеренные, местами сильные дожди.

В северных и западных регионах пройдут дожди с мокрым снегом. Днем в большинстве регионов страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, в Карпатах умеренный снег. Ветер будет преобладать в западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 0…+5 °С.

На юге и в Приазовье +2…+7 °С, в дневные часы +3…+8 °С, в Одесской области до +10 °С. В Карпатах 15 ноября ожидается небольшой снег.

В Киеве и области 15 ноября пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

В Украину снова идет тепло

Синоптик Вера Балабух отметила, если говорить о ближайших днях, ночью у нас от +4 до -2 градусов, днем 0 – +5. На юге, конечно, теплее, в частности, в дневные часы +3 – +9, в Крыму даже до +12 градусов.

И вот такие +3+9, даже до +10 ожидаем, что, по крайней мере, на выходные будут в большинстве регионов Украины. То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы.

В то же время отметила, выше +15 градусов не ожидается. В южной части до +13 еще не может быть. Такую температуру воздуха прогнозируют на 16 – 18 ноября. И, к слову, сильные осадки пока не ожидаются.

Напомним, ранее синоптики заявили, что в этом году в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заходы арктического холода, то есть понижение температуры.

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