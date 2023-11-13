Синоптики рассказали, когда в Украине ожидать первого снега: в Карпатах уже свирепствует непогода

В Карпатах вторые сутки не утихает ненастье. Ветер разогнался до 20 метров в секунду, а температура опустилась до 7 мороза.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Белые склоны туристы снимают и на горнолыжном курорте Драгобрат. Там местами намело до 20 сантиметров снега и сыплет до сих пор. Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в горы. А если отправляться, то со специальным снаряжением, аптечкой и средствами связи. По возможности брать с собой гида и обязательно регистрироваться.

Непогода в Карпатах

На остальной территории страны погода сегодня более благоприятная. Обильные дожди прекратились и во многих регионах, в частности в столице, вышло солнце.

Впрочем, уже завтра с запада Украину накроет новый циклон, который принесет незначительные дожди. Ночная температура составит 0-7 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов выше нуля. Снижение температуры и, вероятно, снег синоптики прогнозируют уже на следующую неделю.



"Снова будет дождь сначала в западных областях, а уже в среду по большей части территории Украины это преимущественно все же будет дождь. Снег, мокрый снег разве что может быть в Карпатах. Возможно кое-где в ночные часы немножко может прорываться мокрый снег", — говорит синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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