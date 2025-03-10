Синоптики сделали прогноз на весну: погода поражает

Календарная весна уже началась, и потепление постепенно накрывает всю Украину. А синоптики даже дали прогноз на апрель и май. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Начинается новая рабочая неделя и встретит она украинцев также тепло, хотя и с облаками. Кое-где будет +16, а в некоторых регионах столбик термометра опустится до 12. К слову, включительно и 10 марта ожидается развитие молодого антициклона над Румынией и его смещение в Украину. Под его влиянием в нашей стране установится преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется на несколько градусов, а ночью удержится без существенных изменений. Минимальные показатели будут колебаться в пределах -2…+5°С, максимальные +5…+10°С, в западной части, а также местами на юге +10…+15°С.

Тем временем синоптик Владимир Деркач в комментарии "Главреду" рассказал, какой будет погода в марте, апреле и даже в мае.

Вторая декада марта, по словам Деркача, будет теплее, но осадков будет очень мало. Ночью еще будет возможен небольшой "минус", но больше исключения. Днем столбики термометров будут показывать "плюс", иногда даже пересекая отметку в +10°C. А вот третья декада марта начнется с похолодания. Не исключены дожди средней силы, иногда даже со снегом. Во второй половине этой десятидневки осадки ослабнут, хотя западные ветры еще принесут немного влаги. Поэтому температура хоть и вырастет, но ожидать "большого" тепла не стоит.

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Синоптик говорит, что и в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. Один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки. Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой минус, днем умеренный плюс. Вторая часть этой декады будет теплее и без осадков. Третья декада апреля будет столь же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут краткосрочные осадки.

По словам Деркача, даже начало мая также не принесет настоящего тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только к концу первой десятидневки мая. Ожидаются осадки. Далее воздух прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой". Впрочем, кое-где пройдут кратковременные дожди. В третьей декаде мая температура воздуха снизится, будет влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. И хотя его нельзя назвать летним, но будет достаточно тепло.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СИНОПТИКИ СДЕЛАЛИ ПРОГНОЗ НА МАРТ! Погода поражает!

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