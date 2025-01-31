Синоптики шокировали прогнозом погоды на февраль: где будет весна, а какие области завалит снегом

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на февраль. Они указали, в какие области придет весна, а какие завалят снегом. Что известно?

Январь заканчивается, а зима еще и не начиналась: снега нет, на термометре за окном устойчивый "плюс". Второй месяц зимы не оправдал свою репутацию самого холодного периода за весь год. По информации Укргидрометцентра, климатическая зима в декабре и январе оказалась, образно говоря, "климатической осенью". А, например, в Киеве климатическая зима не фиксировалась в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Нет ее и сейчас. Напомним: климатическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха стабильно переходит через 0 градусов в сторону понижения. Обычно зима длится в Украине 120-130 дней на северо-востоке и 75-85 дней на юго-востоке.

Сможет ли февраль наверстать упущенное, и украинцы поиграют в снежки, слепят снеговика, «выгуляют» наконец шубы и полушубки, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз погоды Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: Зимы – три дня, а не три месяца

Как рассказала ТСН.ua руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, зимы как таковой пока нет, были отдельные зимние периоды в ноябре, в декабре и январе также несколько дней наблюдалась отрицательная среднесуточная температура. А в основном она была выше нуля градусов.

"Такие зимы стали в Украине характерными, температурных минимумов за последние 20 лет не фиксируем, несколько морознее в Карпатах и на севере Сумщины и Черниговщины, – говорит Наталья Голеня. – Февраль текущего года начнется сравнительно низкими температурами, потому что в Украину с северо-запада и севера придет арктический воздух. Однако будет преобладать облачная погода, поэтому эти "минусы" мы не очень почувствуем. Ночная температура с 1 по 6 февраля постепенно снизится до 5-8 градусов мороза, дневная - до 0-5 градусов мороза. То есть три дня с 4 по 6 февраля будут считаться в этом году "зимними". В дальнейшем возможны колебания температуры, но в целом расчеты за февраль дают нам положительные температурные аномалии. Во второй половине месяца будет преобладать антициклональная или солнечная погода, поэтому значительных осадков не прогнозируется, месяц может быть сухим".

Синоптик считает, что снежный покров в феврале вероятен в северных и восточных областях, в остальных областях – вряд ли. Если снег там и выпадет, то быстро растает.

Климатическая характеристика февраля 2025 года такова: средняя месячная температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Отметим: это довольно заметно как для зимнего месяца.

В январе средняя температура воздуха была также выше нормы на 1,5-2 градуса и колебалась от -4 до +2 градусов. Это означает, что температура в феврале прогнозируется примерно такой же, как и в январе.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 39 градусов мороза, на юге Крыма – минус 23. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму – 23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше, чем в январе.

Месячное количество осадков в феврале ожидается 25-65 мм, это меньше нормы. Для сравнения: в январе осадков было от 32 мм к югу до 79 мм на западе и севере, в основном это дожди и дожди с мокрым снегом.

То есть третий зимний месяц будет более сухим, чем второй.

В Укргидрометцентре считают, что февраль будет теплым месяцем / Фото: pixabay.com

Погодные сайты: еще увидим и морозы, и снег

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль будет не зимним, а весенним на Закарпатье, теплым на западе и юге Украины и достаточно суровым в Сумской и восточных областях.

Запад

Закарпатская область, которую с севера и востока защищают горы, не почувствует холодного дыхания арктических масс воздуха, которые ненадолго поступят в Украину уже в начале февраля. Весь месяц дневная температура будет колебаться здесь от +3 до +7 градусов тепла, ночью во время прояснений возможны морозы до -2 градусов. Прогнозируется много солнечных дней, но под конец февраля задождит. Впрочем, температура останется положительной, +6-8 градусов.

В других западных областях - это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая - в первой декаде февраля будет зимне: днем от -1 до +3 градусов, ночью от -1 до -4 градусов, каждые два-три дня ожидается дождь с мокрым снегом. В дальнейшем начнет теплеть, но незначительно, лишь на 2-3 градуса. Завершится зима на западе дождями с мокрым снегом.

Север

В северных областях – это Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – февраль начнется с небольшого "плюса", и в же с 2-3 числа температура изменится на отрицательную: днем 0-2 градуса мороза, ночью до -4. Теплее всего будет на Волыни, которую дневные морозы покинут после 10 февраля, холоднее всего - на Сумщине. В этой области морозы задержатся до 18-20 февраля, днем прогнозируется от 0 до минус 4 градусов, ночью до -8. В остальных областях морозная погода вероятна до 12-13 февраля. Днем 0-2 градуса мороза, ночью при прояснениях до -5. Ближе к марту постепенно потеплеет до +3-4 градусов, на Сумщине не выше +2.

На севере ожидается снег с дождем / Фото: Pexels

Вторая половина месяца будет мокрой во всех областях: почти каждый день возможен дождь со снегом, но значительных снегопадов интернет-синоптики не ожидают.

Центр

В центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – погода в течение месяца прогнозируется даже холоднее, чем в северных. "Центром холода" окажется Полтавщина: весь месяц не выше +2 градусов днем и -3 градуса ночью, а при прояснениях до -8 мороза. В других областях будет на 2-3 градуса теплее.

Также регион ожидают три волны осадков в виде дождя с мокрым снегом. Первая волна – в начале месяца, со 2 по 5 число, вторая в середине, с 11 по 15-е, третья – в конце – с 20 по 23-е. Снег без дождя возможен только в Кировоградской области – 4-5 февраля и в Полтавской области – 11-12 февраля. То есть слепить снеговика и поиграть в снежки будут шанс только жители этих областей.

Восток

В трех восточных областях – это Харьковская, Донецкая и Луганская – весь февраль будет зимне, но солнечно, прогнозируется много погожих дней. Температура будет держаться от 0 до +2 градусов днем и от -4 до -8 градусов ночью. Самой холодной окажется середина месяца: с 8 по 14 число и днем, и ночью ожидаются морозы от -1 до -3 градусов, а ночью на Донбассе и Луганщине до -10 градусов.

Осадки в регионе будут незначительные, это дождь и мокрый снег. Дождь и снег будет идти в пасмурные дни с плюсовыми температурами днем, поэтому устойчивого снежного покрова не будет. Только под ногами образуется снежная "каша", а на дорогах - гололедица.

Юг

На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – февраль начнется по-весеннему: температура днем повысится до +6-9 градусов. Но уже со 2-3 числа станет холоднее на 3-4 градуса, то есть морозов не будет, но тепла станет меньше. Зато дождей и снега станет больше, четыре-пять дней подряд с неба то будет лить, то снежить, то и то, и другое вместе. В середине февраля погода улучшится, осадки прекратятся, облака разойдутся, выглянет солнце. Но не потеплеет: как было +3-4 градуса днем и останется. Ночью станет даже холоднее, чем было, потому что "одеяло" из облаков уже не будет защищать землю. Ночные морозы достигнут 3-4 градусов, а в Запорожской области даже -6 градусов.

Холода уйдут с юга Украины лишь под конец февраля, температура постепенно повысится до +4-5 градусов. Но вместе с теплом вернутся и дожди с мокрым снегом, то есть сказать, что уже пахнет весной, не получится.

Как видно, прогнозы специалистов Укргидрометцентра и интернет-синоптиков заметно отличаются. Первые считают, что февраль будет похожим на январь, то есть теплым и малоснежным. Вторые – что кое-какая зима в Украину в феврале придет и продлится практически весь месяц.

Напомним, в Киеве в январе зацвели подснежники и сакура.

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