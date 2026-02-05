Синоптики шокировали прогнозом погоды в феврале и предупредили об опасности

В Украину идет потепление / © unsplash.com

Центр и запад страны оказались в эпицентре погодного хаоса. Пока Житомирскую область засыпает снегом так, что скорые не могут доехать на вызовы, Львов превратился в сплошной каток из-за «ледяного дождя». Тем временем синоптики предупреждают об изменении температурного режима и опасности схода лавин в горах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Житомирщина: ГСЧС помогала скорым

В Ружинской громаде медики экстренной помощи оказались в снежной ловушке прямо посреди дороги на вызов. Спасателям пришлось пересадить врачей в пожарный автомобиль, чтобы все-таки добраться до больного. Через несколько часов ситуация повторилась — к другому пациенту специалисты ГСЧС снова везли медицинскую бригаду на спецтехнике.

В Бердичеве спасатели также работали «тягачами»: на узкой заснеженной улице пришлось буксировать карету скорой, которая не могла тронуться с места.

Львов: ледяная брусчатка и падение мэра

Львов сковала опасная гололедица. Из-за дождя при минусовой температуре тротуары и дороги покрылись слоем льда. Самая сложная ситуация на исторической брусчатке. О коварстве погоды предупредил даже городской голова, который признался, что в течение дня дважды поскользнулся и упал.

Чтобы удержать транспортную систему, ночью на маршруты выпускали «дежурные» трамваи и троллейбусы — это позволило предотвратить обледенение контактной сети. Впрочем, горожан призывают быть осторожными, а водителей — не выезжать без крайней необходимости.

Прогноз: оттепель и лавинная опасность

Морозы в Украине начинают ослабевать. На смену рекордным «минус 20» приходят более привычные 3-8 градусов мороза. На западе и юге ожидается потепление до +2…+6°C.

Однако синоптики бьют тревогу из-за ситуации в горах:

Север и центр: следующие три дня будет интенсивно снежить.

Прикарпатье и Восток: ожидается сильный гололед.

Карпаты (Закарпатская и Ивано-Франковская обл.): объявлен значительный уровень опасности. Из-за оттепели на высокогорье возможен сход лавин.

