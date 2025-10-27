ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
915
1 мин

Синоптики удивили прогнозом погоды в Украине на неделю: чего ожидать

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине.

Вера Хмельницкая
Синоптики удивили прогнозом погоды в Украине на неделю: чего ожидать

Синоптики рассказали о прогнозе погоды / © unsplash.com

В Украине на этой неделе ожидают относительно комфортную температуру воздуха.

Об этом говорится в сюжете ТСН.
Умеренно теплая и комфортная погода ожидает нас в ближайшие дни. + 13 днем и плюс 4-6 ночью прогнозируют украинские синоптики в Донецке.

В пятницу температура воздуха может даже подняться до непривычных для конца октября 17 тепла.

Сегодняшний ливень в Крыму должен быть единственным на этой неделе, завтра на полуострове — плюс 18 — 19 градусов.

В Одессе после прохладного вторника с 12 градусами потеплеет до 15-16 градусов. На западе Украины — прохладнее: во Львове завтра дождь и плюс восемь, но в дальнейшем должно стать теплее — 13 выше нуля. В столице в ближайшие дни будет облачно, а столбики термометров покажут плюс 10 -13 градусов.

915
