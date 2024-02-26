Сирена, разбросанные гвозди и высыпанное зерно: поляки совсем обнаглели, а Зеленскому лопнуло терпение

Польские фермеры совсем обнаглели. Митингующие совершили самую масштабную диверсию против украинских аграриев. На этот раз высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы. Возмущению украинцев нет предела. Ведь поляки и близко не понимают, как это собирать урожай под обстрелами и на заминированных полях. Цена украинского зерна очень высока. Не смог пройти мимо этой диверсии даже Зеленский.

На что готов украинский президент, чтобы защитить наших аграриев, как братья-поляки морально давят на украинских перевозчиков и что будет с протестами дальше, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Новости с границы шокируют

Новости с польско-украинской границы продолжают шокировать. Провокативные действия от братского народа все больше и больше возмущают каждого украинца. На этот раз протестующие перешли все границы, которые только можно было представить. В ночь на 25 февраля на железнодорожной станции "Котомеж", недалеко от границы, польские протестующие нагло остановили поезд с украинским зерном и высыпали с 8 полувагонов почти 180 тонн кукурузы. Такое множество потерянной украинской агропродукции подтвердили в Министерстве инфраструктуры.



Новый акт вандализма – ночью с 24 на 25 февраля на станции Котомеж была рассыпана украинская агропродукция из 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и согласно договоренностям с польским правительством не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там.

Это четвёртый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности”, – прокомментировал Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры”, – сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Возмущает и то, что на такой бессовестный шаг пошли не просто граждане дружественной в Украину Польши, но именно аграрии. Они как никто знают, как тяжело вырастить и продать зерно. А украинские фермеры продолжают делать это под обстрелами, часто на только что разминированных, а иногда и собственно разминированных полях.



Давят поляки и на другие болезненные раны украинцев. И это уже откровенно неприятное представление, за которое они рано или поздно должны ответить. Группа митингующих изобрела способ, как нанести моральную "болю" украинским перевозчикам во время войны. Когда дальнобойщики проезжают мимо, поляки намеренно включают звуки, похожие на сирену воздушной тревоги.

Польські протестувальники на кордоні почали вмикати сирени. Таким чином вони намагаються залякати українців, які перетинають кордон – причому не лише у вантажних автомобілях, а й у пасажирських автобусах.

Психологічний тиск чинять на тих, хто їде з Євросоюзу до України, свідчить pic.twitter.com/YaN54QWFK3 — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) February 23, 2024

Поляки одурели?

Звучание сирены – это не игрушка и не развлечение. Это предупреждение о ракетах и дронах, которые ежедневно летят убивать украинцев. Какое моральное право имеют поляки, чтобы цинично играть на наших чувствах? Где граница между человечностью и бизнесом?

Но и это не последнее испытание для украинских перевозчиков. Как сообщают очевидцы из пункта пропуска "Рава-Русская — Гребенное", там неизвестные на пикапе приехали и рассыпали на дороге гвозди и шурупы. Очевидно, что таким образом воры хотели окончательно заблокировать движение на пункте пропуска — с пробитыми колесами дальнобойщики бы остановились там очень надолго.



Польская же власть скорее подвержена именно протестующим и делает откровенно мало для того, чтобы остановить беззаконие на границе и этим помочь Украине. Посол Киева в Варшаве Василий Зварыч назвал поведение поляков варварством и призвал полицию разобраться с правонарушителями. Свой ответ полякам дал и президент Зеленский. Во время пресс-конференции на форуме “Украина. Год 2024 Зеленский пообещал действовать жестко, если в польском правительстве не будут способствовать решению проблемы.

Что затеяли в Москве?

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, вкладывается в польские митинги и Москва. Говорит, задача у рашистов глобальная — натравить украинцев и поляков друг на друга. Для этого Кремль в промышленных масштабах продуцирует масштабные информационные операции.

Но, похоже, фермеры настроены крайне серьезно и стоять будут до последнего. 26 февраля протест фермеров перекинулся и на польско-германскую границу. Как пишут СМИ, несколько сотен протестующих на тракторах перекрыли одну из главных транспортных артерий, ведущую из Польши в Германию — трассу А2. Обычно ею только в сутки проезжало до 17 тысяч грузовиков.

Поляки пошли протестовать на германскую границу

Сначала фермеры обещали наглухо заблокировать автодорогу на 25 дней, однако, после переговоров с местными властями, согласились помитинговать только до обеда 26 февраля.

К тому же фермеры хотят привлечь к протесту и своих старых знакомых перевозчиков. Именно они с ноября по декабрь блокировали украинскую границу, нанеся миллиардный ущерб украинской экономике, однако после окончания выборов в Польше прекратили. Как пишут польские СМИ, с 1 марта перевозчики снова выйдут на границу.

Наконец-то зашевелились в ЕС. Напомним, что сейчас аграрии митингуют по всей Европе. Все так называемый «зеленый курс» — набор инициатив для содействия экологии в Европе. Так вот, за ним европейским фермерам недавно запретили использовать определенные пестициды и удобрения, из-за чего их продукция дорожает и конкурировать с иностранными коллегами становится труднее.

Почему митингуют поляки?

Поляки именно поэтому и выбрали тактику блокады, чтобы привлечь наибольшее внимание и имиджево давить на Брюссель. По информации Deutsche Welle 26 февраля в столице ЕС соберутся министры сельского хозяйства всех стран союза, чтобы предложить различные пути решения проблем фермеров. Например, Варшава предлагает частично отказаться от "Зеленого курса", то есть адвоцирует своих фермеров, несмотря на их антиукраинские выходки.

Напомним, что у своего плана решения проблемы есть и украинское правительство. 23 февраля во время визита на границу о нем заявил премьер-министр Шмигаль. По его словам, украинский "план взаимопонимания" состоит из пяти шагов. Первый предполагает согласие Киева на ограничение экспорта нескольких продуктов, в частности мяса птицы, яиц и сахара, которые предложила сама Европейская комиссия.

Также Украина просит ЕС немедленно провести скрининг законодательства, связанного с аграрной политикой и транспортом, чтобы "раз и навсегда снять манипуляции качества нашей аграрной продукции", а также запретить российский и белорусский аграрный экспорт и создать Трехстороннюю группу — Украина, Польша, ЕС, чтобы дальше быстрее решать подобные проблемы на границе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СИРЕНА, РАЗБЫВАННЫЕ ЦВЕШИ И ВЫСЫПАНОЕ ЗЕРНО! Поляки озверели — Зеленский не выдержал!

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