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Система Крымского канала сильно "устала": эксперт рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Система Крымского канала сильно "устала": эксперт рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Последствия взрыва Каховской ГЭС для Крыма. / Фото: ГУ НП в Херсонской области

Урбанист объяснил, изменится ли ситуация с водоснабжением во временно оккупированном Крыму.

После подрыва Каховской ГЭС в оккупированном Крыму ситуация с водоснабжением особо не изменится, потому что полуостров больше семи лет находился вообще без воды, без обеспечения с Крымского канала.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал урбанист Виталий Селик.

"За это время вся система Крымского канала очень сильно "устала", потому что летом, когда эти все бетонные лотки находятся без воды — они просто начинают трескаться. И на восстановление, на самом деле, еще нужно было 5-10 лет. Но Россия за это время сделала артезианские хранилища возле крупных городов — Севастополя, Симферополя, Керчи, из которых берется питьевая вода", — пояснил эксперт.

По словам Селика, за семь лет агропромышленность Крыма почти погибла – она солонится и на восстановление может уйти действительно 10-15 лет после того, как будет полноценно отстроен Крымский канал.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС поставка воды во временно оккупированный Крым в ближайшее время станет физически невозможным.

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Просмотры
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