Система тотального распознавания по лицу в Украине: что известно

В Украине, скорее всего, появятся тысячи видеокамер, которые будут способны идентифицировать граждан, а уполномоченные органы, в свою очередь, получат информацию о фактическом местонахождении того или иного лица.



Такой законопроект (№11031, проект Закона о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности) был зарегистрирован еще в феврале этого года, но на днях о нем высказался глава МВД Игорь Клименко на встрече с членами комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.



"На примере работы Ситуационного центра МВД Украины были продемонстрированы практические возможности системы видеомониторинга для поддержания правопорядка, предупреждения и реагирования на административные и уголовные правонарушения. Министр отметил важность принятия законопроекта № 11031 и продолжения конструктивного сотрудничества с профильным парламентским комитетом", — сообщила на днях Нацполиция Украины на своей странице в Facebook.



В свою очередь, в законопроекте один из пунктов статьи 10 прописан так: "в целях получения информации для идентификации объектов, зафиксированных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, система видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня осуществляет электронное информационное взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой системой биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым государственным реестром транспортных средств, Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков".

Как это повлияет на общество

Что это все значит для миллионов украинцев – об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение адвокат Роман Симутин.



"Речь идет об идентификации граждан по лицу. Это такой аналог, как в Китае, когда система распознавала даже лиц в масках во время пандемии COVID. Это фактически контроль за передвижением людей. Возможно, его внедрят. Но, чтобы это сделать – для этого нужны колоссальные средства, потому как речь идет о камерах, которые будут идентифицировать человека. Их будут размещать в многолюдных местах. На мой взгляд, это больше связано с ТЦК и обменом данных. Фактически робот будет выяснять, где находится определенный человек. То есть ТЦК может подать в полицию перечень не идентифицированных лиц", — говорит Симутин.

При этом он добавляет, что благодаря этому нововведению может быть упрощен розыск преступников.

"То есть это связано не только с ТЦК. Это аналог тотального контроля, мы приближаемся к этому", – предполагает адвокат.

Резюмируя, он говорит, что у любой оцифрованной системы есть риск утечки данных.

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Ранее сообщалось о том, что в одном из городов Украины разрешат ТЦК использовать данные камер видеонаблюдения.

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