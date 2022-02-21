Ситуация будет аналогична Абхазии и Южной Осетии: Мережко о возможном решении Путина

Ситуация будет аналогична Абхазии и Южной Осетии: Мережко о возможном решении Путина

Путин может использовать признание ДНР/ЛНР в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Ситуация для Украины небезопасна. Если президент России Владимир Путин решит признать "ДНР"/"ЛНР", это означает полный выход России из Минских договоренностей и конец минского процесса.

Об этом в комментарии ТСН.ua глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Как считает Мережко, де-факто – это аннексия ОРДЛО со стороны России. Хотя вряд ли Москва решится применить крымский сценарий. "Санкции против России конечно же сохраняются. Плюс мы также можем задавать вопросы о новых санкциях. Если Россия на это пойдет, ситуация будет аналогичной с признанием Россией Абхазии и Южной Осетии", — считает Мережко.

Однако, по его словам, проблема еще и в другом. Вопрос в том, что по Минскому протоколу, на основе которого в феврале 2015 года подписан Комплекс мероприятий, или так называемый Минск-2, Россия на Донбассе продвинулась гораздо дальше, оккупировав тогда Дебальцево и другие территории.

"Сейчас если Путин признает "ДНР"/"ЛНР", вопрос в каких границах? Ведь по фейковым "конституциям" "ДНР"/"ЛНР" они считают "своими" Донецкую и Луганскую область в их полных административных пределах", — сказал Мережко.

Следует отметить, что Владимир Путин по итогам заседания Совета безопасности РФ заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

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