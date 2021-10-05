"Ситуация быстро ухудшается": в Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID

"Ситуация быстро ухудшается": в Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID

В стране действует адаптивный карантин.

В Украине пик заболеваемости коронавирусом может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря.

Такое мнение высказал в эфире "Сніданку з 1+1" главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Ситуация в регионах быстро ухудшается. Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему — от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", — рассказал представитель Минздрава.

Он напомнил, что в Украине пока адаптивный карантин, при котором действует система индикаторов: если они превышают рекомендуемые нормы, тогда внедряются более жесткие карантинные ограничения.

По словам Кузина, сейчас в стране есть развернутая сеть первой волны больниц для инфицированных коронавирусом, где почти 98% коек имеют подведен кислород. "Сейчас 44 тысяч коек в первой волне (больниц — Ред.). Дополнительно можем развернуть до 70 тысяч коек. В каждой области есть резервные больницы — одни, две или даже три, которые будут работать в худшем случае", — рассказал он.

В Минздраве уверены, что даже при худшем сценарии развития заболеваемости COVID-19 в Украине хватит и кроватей, и кислорода.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021 года.

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