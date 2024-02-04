"Ситуация чрезвычайно сложная": Маркарова о том, есть ли "зрада" в отношениях с США

Дипломат заверила, что у Украины есть четкая двухпартийная поддержка в США, а шансы

Ситуация с оказанием помощи Украине Соединенными Штатами очень сложная, но нет оснований говорить про "зраду".

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в ТСН.Тиждень.

"Конечно ситуация чрезвычайно сложная. Но оснований говорить об измене точно нет. Все двигается, двигается в правильном направлении", – заверила она.

Маркарова пояснила, что вопрос предоставления помощи Украины – это сложный политический процесс в избирательный год в США. Она заверила, что в последние месяцы украинские дипломаты в США активно работают над тем, чтобы законопроект о дополнительной помощи Украине был одобрен.

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"И шансы на это очень велики. Несмотря на то, что вчера Палата представителей зарегистрировала законопроект исключительно о помощи Израилю. Сегодня ожидаем публикации Сенатом США двухпартийного законопроекта, включающего соглашение, о котором Чак Шумер объявил в пятницу. Соглашение будет включать Украину, Израиль и некоторые вопросы границы. Надеемся, что с завтрашнего дня начнется рассмотрение этого законопроекта. Да, действительно это сложный процесс и сложная дискуссия", – отметила посол.

Дипломат заверила, что у Украины есть четкая двухпартийная поддержка в США.

"Задача нашей команды, первое – обеспечить постоянную помощь США, принятие этого законопроекта. Второе, давайте не забывать об этом тоже, не поссориться, а удерживать дальше четкую двухпартийную поддержку. А она у нас есть. Да, будут сложные дискуссии. Этих дискуссий у этот избирательный год будет еще больше, мы слышим от представителей обеих партий, что законопроект о помощи Украине движется вперед, уже в ближайшее время будет у нас понимание, будут ли его принимать отдельно.

Я хочу также сказать, что мы уже были в такой ситуации в прошлом ноябре. После смены спикера была большая турбулентность и Палата представителей уже голосовала отдельный законопроект по Израилю, который затем не был поддержан Сенатом", – подытожила Оксана Маркарова.

Проблема с помощью США в Украине: что известно

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

В Госдепе США заверили, что Конгресс все же выделит средства на военные нужды Украины в 2024 году.

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