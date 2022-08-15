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Ситуация для россиян действительно критическая: военный эксперт — об освобождении Херсонщины

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Ситуация для россиян действительно критическая: военный эксперт — об освобождении Херсонщины

Фото: скриншот с видео

Ситуация для российского контингента, остающегося на правом берегу Днепра в Херсонской области, действительно критическая.

Оттуда, кроме командования, могут перебрасывать и личный состав российских оккупантов.

Об этом в комментарии ТСН сказал военный эксперт Алексей Мельник.

"Ситуация с российским контингентом, оказавшимся на правом берегу Днепра в районе Херсона на самом деле чрезвычайно серьезная, критическая. Это очевидно — для внешних обозревателей и самих россиян. Сегодня я встречал сообщения в зарубежных СМИ, что кроме командного состава также идет перебрасывание теми возможностями, еще оставшиеся, но и части подразделений, которые успели передислоцировать в первые месяцы войны на правый берег", — пояснил военный эксперт.

Напомним, российские летчики готовятся "сдать" командование в международный трибунал.

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