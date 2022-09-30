Ситуация изменится, когда в РФ зайдет первая партия гробов с 10-20 тысячами погибших: эксперт

Россияне поймут цену диктаторских действий своих властей, когда в РФ зайдет партия с 10 или 20 тысячами погибших на войне в Украине.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях, правозащитник Павел Лысянский.

"Ситуация изменится, когда в Российскую Федерацию зайдет первая партия гробов, "груза 200". Когда эта партия будет с 10-20 тысяч (погибших — Ред.), тогда все поймут цену этим действиям диктаторского режима Кремля", — сказал он.

Напомним, бывший командующий американскими войсками в Европе, генерал в отставке Бен Годжес назвал объявленную в России мобилизацию, под которую попадают даже мужчины без опыта службы в армии, умышленным убийством своих граждан. В первую очередь это касается национальных меньшинств.

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