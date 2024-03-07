Ситуация как в 1915-м: полковник ВСУ о том, когда возможны изменения на фронте

Ситуация на фронте сейчас напоминает события 1915 года во время Первой мировой войны, когда обе стороны находились в состоянии огневого равновесия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник и рассказал, когда возможны изменения на фронте.

Черник считает, что по большому счету фронт уже статичный с осени прошлого года.

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"Вот как мы сделали большую "прорубь" в "линии Суровикина" 10 на 10 километров, это много, с тех пор мы находимся в состоянии огневого равновесия. За исключением Авдеевки", – говорит эксперт.

Он сравнил сложившуюся ситуацию на фронте с событиями Первой мировой войны.

"Мы находимся по исторической аналогии в 1915-м или в 1917-м году Первой Мировой войны. 1916 год был прорывным: там был и Верден, там была и Брусиловская операция, то есть там были определенные движения. В 1917 году все замерло. В 1918 году, в начале, произошло так называемое "наступление кайзера", а затем 100-дневное наступление союзников, которое в итоге и завершило Первую мировую войну. Вот где-то в тех параллелях мы примерно и находимся", – отмечает Черник.

Эксперт отмечает, что сейчас на фронте в основном работает артиллерия и пехота. А это все нужно усилить авиационной компонентой и хотя бы несколькими сотнями дальнобойных ракет. В то же время, Черник отмечает, что F-16 не станут панацеей для ВСУ – все роды войск должны действовать слаженно.

Ранее в Пентагоне предположили, что будет происходить в случае заморозки войны в Украине.

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