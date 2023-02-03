Ситуация на Бахмутском направлении: эксперт рассказал, может ли возникнуть для ВСУ реальная угроза окружения

Военный эксперт Александр Коваленко сомневается, что до конца февраля оккупанты смогут не то, что бы захватить, а вообще окружить Бахмут.

Для того чтобы полноценно захватить Бахмут российским войскам сегодня необходимо еще примерно 30 батальонно-тактических групп, но их у них пока нет.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

"Пока находится под контролем ВСУ трасса М-03, пока есть поставки через 05, 04, также пока есть выход по основному маршруту на Часов Яр, а именно эти локации находятся под контролем Вооруженных Сил Украины, то говорить о каком-то окружении и какой-то серьезной угрозу Бахмуту, нет, мы не можем", — высказался эксперт.

По словам Коваленко, "вагнеровцам" не удалось захватить Бахмут, поэтому на этом направлении уже появляются регулярные войска российской армии.

"Кроме этого нужно понимать, что российские оккупанты сейчас имеют приказ захватить Донецкой области до весны. Смогут ли они это сделать? Вопрос достаточно дискуссионный. Почему? Потому что им, действительно, не хватало ресурсов исключительно ЧВК "Вагнера", которая полностью себя обескровила во время наступательных действий в направлении Соледара. С другой стороны, мы видим, как у Бахмута действительно появляется большое количество подразделений именно десантного типа, то есть регулярные войска", — говорит эксперт.

Коваленко объясняет появление регулярных войск у Бахмута – нивелированием статуса и возможности ЧВК "Вагнера", а также изменением тактики ведения боевых действий.

"Присутствует более техническая компонента, используется большая часть ББМ (боевых бронированных машин – Ред.), но именно ресурса, полноценного, технического, у российских оккупантов как не было, так он и не появился. Для того, чтобы полноценно захватить такой город как Бахмут, им нужно сегодня еще приблизительно 30 батальонно-тактических групп, которые сконцентрировали бы свои действия именно в направлении Бахмута, но сегодня, сейчас, они не получат этого подкрепления, потому что у них просто нет этих 30 батальонно-тактических групп. Все, что они могут обеспечивать – это не подкрепление, это компенсация потерь, которые у них есть каждый день", — сказал он.

По словам эксперта, чтобы увеличить количество военных РФ у Бахмута, оккупантам нужно перетащить определенную часть подразделений из других направлений, например с южного плацдарма, или из Луганщины.

"Итак, это означает, что именно на этом направлении, на этом плацдарме, будет меньший потенциал не то, чтобы вести какие-то наступательные действия, но и для того, чтобы держать оборону. То есть такая патовая ситуация. Поэтому они не будут ее менять кардинально, а будут продолжать использовать тот ресурс, который у них есть сейчас, а этот ресурс, который у них есть, не дает возможности, например, до весны выйти на административные границы Донецкой области, и под большим сомнением вообще, что они до конца февраля смогут не то, что бы захватить Бахмут, а вообще его окружить", – резюмировал он.

Напомним, информационное агентство Bloomberg написало, что американские чиновники советуют украинским силам тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для весеннего наступления.

Но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских сил из Бахмута не состоится, а Вооруженные силы Украины продолжают удерживать город.

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